Gaúcha trabalha para tentar libertação de ativista presa há um ano pelo regime de Maduro

Ativista venezuelana María Oropeza era chefe regional de campanha de María Corina Machado. @mariaoropeza94 / Instagram Reprodução

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Nesta quarta-feira (6), completa-se um ano da prisão da ativista venezuelana María Oropeza, detida pelo regime de Nicolás Maduro. Ela atuava como chefe regional de campanha do bloco da opositora María Corina Machado, nas eleições presidenciais de 2024. No momento da detenção, a ativista transmitiu ao vivo o ocorrido.

Desde então, a bacharel em Direito porto-alegrense Sâmila Monteiro tem atuado pela libertação da ativista. Por meio da organização Ladies of Liberty Alliance (LOLA) Brasil — grupo formado por mulheres que promovem ideais liberais e libertários —, Sâmila e outras lideranças protocolaram uma denúncia na Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), da Organização dos Estados Americanos (OEA), solicitando medidas cautelares para a libertação de María Oropeza.



