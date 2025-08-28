Rodrigo Lopes

Rodrigo Lopes

Formado em Jornalismo pela UFRGS, tem mestrado em Ciência da Comunicação pela Unisinos e especialização em Jornalismo Ambiental pelo International Institute for Journalism (Berlim), em Jornalismo Literário pela Academia Brasileira de Jornalismo Literário, e em Estudos Estratégicos Internacionais pela UFRGS. Tem dois livros publicados. Como enviado do Grupo RBS, realizou mais de 30 coberturas internacionais. Foi correspondente em Brasília e, atualmente, escreve sobre política nacional e internacional.

Decisão
Notícia

Adolescente de 15 anos que atirou contra Miguel Uribe é condenado a sete anos de reclusão 

Senador e pré-candidato colombiano faleceu no início do mês, após ficar dois meses internado

Vitor Netto

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS