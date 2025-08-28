Adolescente de 15 anos que atirou contra Miguel Uribe é condenado a sete anos de reclusão 

Senador era oposição ao atual presidente colombiano, Gustavo Petro. Raul ARBOLEDA / AFP

O adolescente de 15 anos responsável por atirar contra o senador e pré-candidato presidencial da Colômbia, Miguel Uribe Turbay, foi sentenciado a sete anos de internação em um centro de reclusão para menores. A decisão do Ministério Público (MP) colombiano saiu nesta quarta-feira (27).

De acordo com o MP, o adolescente "deverá permanecer sete anos privado de liberdade em um centro de atenção especializada". Um tribunal penal especial para menores julgou o jovem por tentativa de homicídio e porte ilegal de armas. Ele aceitou as acusações no início de agosto.

O jovem atirou várias vezes contra o senador durante um comício eleitoral em 7 de junho. Dois tiros acertaram a cabeça de Uribe e outro, a perna. O político ficou internado por dois meses em um hospital de Bogotá, quando morreu em 11 de agosto.