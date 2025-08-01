Ação de descida de skate na "rampa" do Centro Administrativo não será aberta ao público

Primeiras estruturas para ação já estão sendo instaladas no local. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Se você, como eu, está ansioso para ver o dia em que um skatista descerá a "rampa" do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), na Capital, é bom calibrar as expectativas.

A coluna apurou que a ação, prevista para o começo de setembro, será fechada ao público.

Leia Mais Começa a ser montada a estrutura temporária para descida de skate do Centro Administrativo

Pessoas ligadas à organização afirmam que não se trata de um evento e sim de uma ação de uma empresa particular, no caso a Red Bull. Obviamente, aquela região é ampla, talvez seja possível avistar a movimentação à distância, mas não se sabe como ficará o trânsito no dia da descida - ou mesmo se uma área de restrição ao tráfego e aproximação de pessoas será criada no entorno.

A coluna pediu autorização à Secretaria estadual do Planejamento, responsável por parte do governo do Estado pelo acordo com a Red Bull, para sobrevoar de drone o local. Mas recebeu como retorno que não seria permitido devido à preocupação da empresa com a segurança do atleta (cujo nome ainda é mantido sob sigilo) e para não gerar expectativa de público para uma ação que não será aberta.