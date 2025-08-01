Rodrigo Lopes

Rodrigo Lopes

Formado em Jornalismo pela UFRGS, tem mestrado em Ciência da Comunicação pela Unisinos e especialização em Jornalismo Ambiental pelo International Institute for Journalism (Berlim), em Jornalismo Literário pela Academia Brasileira de Jornalismo Literário, e em Estudos Estratégicos Internacionais pela UFRGS. Tem dois livros publicados. Como enviado do Grupo RBS, realizou mais de 30 coberturas internacionais. Foi correspondente em Brasília e, atualmente, escreve sobre política nacional e internacional.

Modere sua expectativa
Notícia

Ação de descida de skate na "rampa" do Centro Administrativo não será aberta ao público

Organização considera que iniciativa não se trata de um "evento"

Rodrigo Lopes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS