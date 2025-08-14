A saúde mental dos gaúchos deve ser prioridade para os governantes

Caps acolhe pessoas que desejam apoio psicológico. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O fechamento de duas emergências psiquiátricas em Porto Alegre (do IAPI e da Cruzeiro) é a ponta do iceberg de um tema que precisa estar no topo da agenda pública: saúde mental dos gaúchos.

Trata-se de adequação à lei federal que substitui gradualmente hospitais psiquiátricos por Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) — a mudança de um modelo focado em internações por uma abordagem que valoriza o cuidado contínuo e comunitário, uma abordagem holística.

O argumento do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), que protestou nesta quinta-feira (14) contra os fechamentos, é de que a criação de seis novos CAPs não será suficiente para absorver a demanda e que o fechamento vai sobrecarregar também UPAs e hospitais gerais.

A Secretaria Municipal de Saúde contesta o argumento e diz que a emergência psiquiátrica é um fracasso da rede de cuidado e saúde.

Conforme psiquiatras, há três tipos de eventos traumáticos que costumam provocar problemas de saúde mental em uma comunidade: guerras, pandemias e enchentes. Enfrentamos, no Rio Grande do Sul, os dois últimos.

A saúde mental dos gaúchos, direta ou indiretamente, está relacionada ao problema crônico de feminicídios, à violência doméstica, ao bullying e ataques a escolas, à epidemia de depressão e ao uso de drogas lícitas e ilícitas.

Nem todo mundo tem dinheiro para pagar terapia ou tratamento psiquiátrico — tampouco o acesso por planos de saúde privados é fácil.

No caso público, é necessária expansão e qualificação da rede de assistência, mas nem todos os médicos quererem trabalhar no SUS.

É preciso colocar a saúde psicológica no topo das prioridades governamentais.

***

À coluna, a secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, informou que reconhece a complexidade do tema: a fila de internação se mantém alta.

Ela também defende a importância da organização da rede de atendimento psicossocial. Arita diz que o governo do Estado garante recurso financeiro para os municípios contratarem psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais e enfermeiros, para atuação nas equipes multidisciplinares.

Ela acrescenta que, neste momento, duas equipes especiais estão envolvidas em situações recentes de eventos traumáticos: em locais atingidos por enchentes e no município de Estação, onde ocorreu o ataque à Escola Maria Nascimento Giacomazzi, no dia 8.

A ideia é ampliar projetos como esses. No ano que vem, a secretaria prevê foco em prevenção para crianças e adolescentes.