"A natureza é muito mais poderosa do que qualquer tipo de solução tecnológica", diz Marcelo Gleiser, um dos mais populares físicos do Brasil 

O físico e astrônomo brasileiro Marcelo Gleiser une filosofia, biologia, química, espiritualidade e muito mais para questionar: como estamos nos relacionando com o planeta? Um dos principais intelectuais públicos do país, ele estará no Rio Grande do Sul em setembro.

Gleiser fará a palestra de encerramento do 16º Congresso Estadual da Magistratura, promovido pela Ajuris, entre 17 e 19, em Garibaldi. No dia 22, às 10h, fará palestra "Reconstruir e reencantar: ciência, consciência e o cuidado com a vida". O evento, organizado pelo Instituto Cidadania Cabanellos, será aberto ao público, no prédio 40 da PUCRS, em Porto Alegre.

Por telefone, Gleiser conversou com a coluna. Veja os principais trechos da entrevista.

O que é mais importante: ação coletiva ou individual na pauta da sustentabilidade?

As coisas não estão andando tão rapidamente como a gente gostaria. Poucos governos estão fazendo algo para mitigar as emissões de carbono. Há um problema que chamamos de dissonância cognitiva. O indivíduo em geral acha que é muito pequeno para fazer uma diferença. "Quem sou eu para tomar uma atitude e começar a cuidar das minhas emissões, quando a minha participação nesse processo é tão mínima?". As pessoas desistem antes de começar, e isso para mim é um problema seríssimo. Porque eu acredito em democracia. Eu acredito na pressão, na pressão democrática para que os governos também façam alguma coisa, adotem medidas. E, como os governos não estão fazendo muita coisa, se a opinião pública virar e as pessoas começarem mais e mais a se mobilizarem, entendendo que todo mundo tem um papel a fazer nesse processo de transição, poderia-se criar um efeito bola de neve. O meu livro, o "Despertar do Universo Consciente", propõe algumas medidas simples que a pessoa, no nível individual, poderia adotar para que acontecesse alguma coisa. Temos que ser coerente com os nossos valores. Se acharmos que o efeito estufa, que o aquecimento global é um problema, se não fizermos nada, não estamos sendo consistentes com os nossos valores. É quase que uma hipocrisia falar: "O governo é que tem de fazer alguma coisa". Não. Você faz a sua reciclagem de lixo, usa menos água, usa menos energia, usa mais transporte público. Chamo de "a doutrina do menos": menos lixo, menos energia, menos água, menos carro e menos energia. Por que isso é importante? Porque a pessoa, então, fala: "Estou fazendo o meu papel". As pessoas da família vão ver e pensar: "Puxa, o fulano está fazendo isso..." As famílias podem se mobilizar e catar lixo na rua. Como os governos não estão fazendo muito, acredito muito na força das pessoas. Agora, para se ter impacto grande, transformador, você precisa de milhões de pessoas mobilizadas. Você tem de ter uma campanha de propaganda educacional em mídias sociais. Já tem algumas pessoas fazendo isso, que têm uma voz. Você tem escolas, as igrejas, as famílias. Hoje ser um bom cidadão é fazer o seu papel. Tem de ter uma ação que vem do povo, porque aí é independente de quem está governando, de que filiação o governo tem com as grandes indústrias de petróleo que é o que, obviamente, paralisam esse processo.

Qual é o papel das empresas nesse mundo novo?

Essa é parte desse projeto aqui que começamos aqui na Toscana. Eu estou extremamente surpreso com o interesse das lideranças empresariais brasileiras nesse tipo de conversa. Quando falamos sobre isso, não temos aquela coisa evangélica: "Vocês têm de fazer isso". Algo do tipo alarmista, distópico. Só o alarme, não dá certo. Não funciona. Eu posso mostrar 300 gráficos das curvas de aumento, etc. Posso mostrar o filme do Al Gore (Uma verdade inconveniente), do desastre. Ninguém vai mudar de opinião só vendo essas coisas. Vão começar a mudar de opinião não é só com a cabeça, mas com o coração. A emoção é que gera esse tipo de transformação de atitude no âmbito pessoal e no âmbito de liderança corporativa. As pessoas vêm aqui e recebem um tratamento tanto emocional quanto racional. Vamos pensar em economia circular. Vamos pensar em sistemas regenerativos. Vamos falar de novas maneiras de se pensar sobre a conexão que existe entre o processo de produção, extrativista, geração de lixo. O que o indivíduo faz em casa, as empresas o fazem magnificamente. A empresa precisa de energia, nós, também. Os sujeitos geram lixo, as empresas, também. As empresas compram materiais, nós, também. Esse é o ponto: o líder empresarial entender o impacto ambiental que pode ter no processo decisório. É por isso que estamos investindo tanto nessas conversas com lideranças empresariais. O líder sai mexido pessoalmente. Já vi caras que entram sisudos chorarem devido às coisas que fazemos aqui. Isso gera a transformação que queremos na liderança empresarial. Empresas que têm um relacionamento construtivo com o meio ambiente recebem esse incentivo. Mas no fundo é o conselho que controla os CEOs. O CEO não é o cara que resolve sozinho. Então, é importante também trazer pessoas dos conselhos empresariais (para o debate). Você tem que quase seduzir a liderança empresarial para que possa abraçar esse propósito, entendendo que essa perda do lucro é de curto prazo para o investimento e o lucro maior (no futuro). Então, aperta o cinto um pouquinho agora para, depois, poder soltar o cinto de forma mais recorrente.

Quando se fala que não precisamos nos preocupar com a questão do aquecimento global, porque vamos sequestrá-lo com essa ou aquela máquina... isso nunca vai resolver o problema. Isso vai aliviar o problema

É possível conciliar a ciência e espiritualidade?

A ciência continua sendo objetiva sempre, senão não é ciência. O que difere a ciência de uma fé é que existe uma objetividade concreta na ciência baseada no processo de validação empírica. Não adianta eu falar: "dois mais dois são cinco". Você tem de provar. Se você não provar, a tua credibilidade é zero. Essa é a vantagem da ciência. Quando as pessoas, no Brasil, falam sobre espiritualidade, começam a achar que é coisa de alma, de espírito, de sobrenatural. Aqui, não estamos falando de nada disso. Muito pelo contrário. A ideia aqui é uma espiritualidade ligada a nossa compreensão de que somos parte de um processo natural muito maior. Não tem a ver com Deus ou deuses. Não é um processo de crença no sobrenatural. É um processo de pertencimento ao mundo natural. Quando você vai a uma montanha, vê um pôr do sol maravilhoso, sente uma emoção. Essa emoção não é sobrenatural, ela é perfeitamente natural, e ela tem a ver com esse fato de que nós, seres humanos, durante 300 mil anos praticamente, evoluímos para fazer parte dos processos naturais. Essa história que inventamos de cidades e megalópoles, de agricultura, de Revolução Industrial, etc, é uma coisa só de 10 mil anos para cá. E a Revolução Industrial de 200 anos para cá, é uma coisa muito recente. O nosso sucesso foi tão grande com essas tecnologias que achamos que estamos acima da natureza. Mas não estamos. A pandemia e a enchente que vocês sofreram aí são exemplos. A natureza é muito mais poderosa do que qualquer tipo, de solução tecnológica que possamos ter. Quando se fala que não precisamos nos preocupar com a questão do aquecimento global, porque vamos sequestrá-lo com essa ou aquela máquina... isso nunca vai resolver o problema. Isso vai aliviar o problema, da mesma maneira que a vacina alivia o problema da doença, mas a menos que seja realmente bem difundida, como era contra o sarampo ou a varíola, não resolve. O vírus e a bactéria ainda existem. A tecnologia auxilia, mas ela não resolve. O que resolve é uma mudança de mindset, de ideologia. E é essa mudança que eu estou pregando. E essa espiritualidade aí que tanto falamos não pode vir só da cabeça. Tem de ser uma emoção que fala: "Somos filhos da terra, precisamos de ar e de água puros para sobrevivermos. Então, temos de cuidar do planeta que nos dá água e ar puros para sobreviver". Quando você ama alguma coisa, você cuida. É nesse sentido que eu estou falando de espiritualidade. Estou propondo o que eu chamo de espiritualidade secular, completamente desvinculada de qualquer tipo de religião.

Você é otimista ou pessimista quanto a inteligência artificial?

A energia nuclear, a bioengenharia, são ferramentas tecnológicas. Todas são tecnologias. A questão então é como, nós, eticamente, vamos usar essas ferramentas. Eu estou desvinculando essa questão de inteligência artificial, desses cenários distópicos, de que as máquinas vão dominar a humanidade. Isso não só é uma tremenda besteira, como é cientificamente impreciso. Agora, como toda inteligência, como toda ferramenta tecnológica nova, tem um lado luz e um lado sombra. A questão é como que nós, moralmente, vamos criar salvaguardas para podermos nos proteger dessas tecnologias e dos usos malignos.

O estágio em que a gente conta a história do mundo, do triunfo da ciência e tecnologia, de separação entre a humanidade e a natureza, chegou ao fim. É fim de uma era.

Você propõe uma mudança de mindset. Por onde começar? É pela educação?