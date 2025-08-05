A mudança do letreiro do gabinete da reitoria da UFRGS

A gestão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), sob orientação da reitora Márcia Barbosa , vem realizando ações significativas dentro do campus da instituição. Nesta segunda-feira (5), ela alterou o letreiro de identificação de um dos principais escritórios da universidade, o da reitoria.

— Eu poderia ter mudado para "Gabinete da reitora". Mas esse espaço não é só da pessoa que exerce a reitoria. Então, quando chamamos de "Gabinete da reitoria", queremos trazer todas as pessoas que contribuem. E também pensar nos técnicos administrativos, na chefia de gabinete, nesse complexo que forma esse espaço. É essa visão de inclusão, de ver a contribuição do gabinete mais plural e de mais pessoas. Essa modificação traz em si a visão de uma reitoria mais inclusiva — disse à coluna.