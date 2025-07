Três jornalistas investigativos do RS na lista dos 21 homenageados pela Abraji

Jornalistas Carlos Wagner, Caco Barcellos e Tim Lopes. Genaro Joner, Mauricio Fidalgo e Tomaz Silva / Agência RBS, Globo e Agência Brasil

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

As trajetórias profissionais de três jornalistas gaúchos serão relembradas em uma homenagem conjunta da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) a nomes já reconhecidos pela entidade. A cerimônia ocorrerá na próxima quinta-feira (10), durante o 20º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo, quando um documentário com as histórias de vida dos profissionais será apresentado, reunindo, além dos gaúchos, outros 18 profissionais de todo o país.

Os jornalistas do RS destacados são: Carlos Wagner, repórter que fez história no jornal Zero Hora; Caco Barcellos, da Rede Globo; e, em homenagem póstuma, Tim Lopes, repórter da TV Globo que foi torturado e assassinado por traficantes enquanto produzia uma reportagem investigativa na Vila Cruzeiro, favela da zona norte do Rio de Janeiro.— Ser reconhecido pelos companheiros de trincheira é o maior prêmio que um jornalista pode receber — comentou Wagner à coluna.

O documentário se chama Duas décadas de reconhecimento ao papel do jornalismo. Todos os profissionais já foram homenageados em edições anteriores do Congresso e agora terão suas histórias relembradas — Wagner foi homenageado em 2017. De acordo com a Abraji, as trajetórias desses jornalistas abriram caminhos para compromissos com a defesa do jornalismo, da liberdade de imprensa e da democracia no Brasil.

— A investigação jornalística é como uma ciência exata. É demorada, difícil e custosa, mas o resultado tem um alto valor — destacou.