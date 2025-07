Território no RS reivindicado pelo Uruguai é representado no Google da mesma forma que áreas em guerra

Área tracejada indica zona de litígio internacional Google Maps / Reprodução

Se você procurar no Google Maps onde fica Vila Albornoz, área do território gaúcho reivindicada pelo Uruguai, verá uma linha pontilhada, em forma de triângulo invertido.

Esse tracejado é como o Google indica zonas em disputa internacional. A região contestada possui 237 quilômetros quadrados — área maior que a capital Montevidéu — com o Uruguai reivindicando especificamente 22 mil hectares.

A linha pontilhada, indicando status incerto da região gaúcha, é também adotado pelo Google em casos como o de zonas de guerra, como a Crimeia, desde a sua anexação pela Rússia (2014).

Parque Eólico Coxilha Negra, em Santana do Livramento. Eletrobras / Reprodução

Situações assim aparecem também no Saara Ocidental (reivindicado pelo Marrocos), no Sudão e no Sudão do Sul e na Cachemira (área disputada simultaneamente por China, Paquistão e Índia).

A reivindicação uruguaia é antiga, remonta a 1934, quando Montevidéu questionou pela primeira vez a posição do Marco 49-I, próximo a localidade de Masoller. No entanto, a reivindicação foi reavivada agora pelos uruguaios em razão da operação do Parque Eólico Coxilha Negra. O território fica localizado no município gaúcho de Santana do Livramento, mas o país vizinho considera seu. O Uruguai chama a área de Rincón de Artigas.