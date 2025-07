Tarifaços de Trump estão tornando os EUA menores — e a China, maior

Quando se utiliza a métrica da paridade de poder de compra, a China ultrapassou os EUA como maior economia do mundo em 2013, conforme o Banco Mundial (Bird). Nesta semana, um relatório de 91 páginas chamado “The Price of Retreat: America Cedes Global Leadership to China”, apresentado por senadores democratas no Comitê de Relações Exteriores do Senado dos EUA, revelou como a vacância americana na diplomacia, com cortes drásticos no Departamento de Estado, e em programas como o USAID por parte da administração Trump abriram espaço para uma expansão da influência chinesa.