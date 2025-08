Só comida lançada de paraquedas não vai aplacar a fome em Gaza

Mulheres e crianças seguram cartazes enquanto participam de uma marcha silenciosa contra a guerra e a fome na área de Mawasi, no leste de Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza.

Depois de uma semana em que as imagens da fome em Gaza horrorizaram o mundo, Israel anunciou, no fim de semana, uma "pausa tática na atividade militar" -, o que permitiu o deslocamento de caminhões com ajuda humanitária e o sobrevoo de aeronaves, despejando comida de paraquedas sobre o território.

As novas regras também tornam a distribuição um funil: o novo sistema, por meio da chamada Fundação Humanitária de Gaza (GHF), que substituiu a rede de apoio da ONU, centraliza demais a distribuição. A ONU e outras agências não cooperam com o novo sistema, porque o consideram desumano e militarizado - não à toa centenas de palestinos foram mortos por tiros quando iam buscar comida , o que indica truculência.

Somente uma operação humanitária irrestrita e um cessar-fogo podem resolver a crise humanitária. O segundo é pré-requisito para o primeiro. Com passagens abertas, corredores seguros, é possível conectar Gaza à Jordânia, usada com frequência como linha de suprimentos. A porção norte do território palestino é diminuto - não à toa chamado de Faixa - e fica a não mais do que 30 minutos de carro de Ashdod, a bela cidade de Israel, onde fica um moderno porto, que poderia receber apoio internacional. Toneladas de comida, de forma organizada, poderiam chegar por ali. Não é difícil. Não é impossível. Basta querer. Mas as armas precisam ser caladas primeiro.