Sistema Ocergs e ONU firmam parceria para projetos de desenvolvimento sustentável e ambiental

Superintendente do Sistema Ocergs, Mario De Conto, Gunther Beger, diretor executivo de Inovação para os ODS e Transformação Econômica da Unido, presidente da Ocergs, Darci Hartmann.

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Atualmente, a agência já executa dois projetos no Rio Grande do Sul — voltados para biogás e resiliência climática industrial — e pretende ampliar a parceria, incluindo iniciativas para a recuperação das áreas afetadas pela enchente que atingiu o Estado em maio de 2024.

— Iniciamos essa articulação no ano passado, após as enchentes, porque entendemos que poderíamos contribuir para a construção de um estado mais resiliente. Buscamos a Unido para avançarmos nessa direção — explicou o superintendente do Sistema Ocergs, Mario De Conto.