Sistema de compostagem desenvolvido por startup gaúcha atrai interesse da COP30

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Um sistema de compostagem desenvolvido por uma startup do Tecnopuc chamou a atenção dos organizadores da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas ( COP30 ). A tecnologia, criada pela startup Igapó — integrante da Tecnopuc e vinculada ao Celeiro AgFood, vertical de negócios em agro e foodtech do instituto —, está em operação na Central de Resíduos da PUC-RS desde novembro de 2024.

Recentemente, um representante da prefeitura de Belém, cidade da COP30, visitou a universidade para conhecer o projeto em detalhes. A composteira em uso na PUC-RS processa resíduos orgânicos com maior rapidez do que os equipamentos convencionais, com capacidade de até uma tonelada por dia. Desde sua instalação, o sistema já evitou que cerca de 10 toneladas de resíduos fossem enviadas para aterros sanitários.