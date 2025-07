São Leopoldo busca experiências de cidade alemã que sofreu catástrofe climática em 2021

Prefeito de Bad Neuenahr-Ahrweiler (Alemanha), Guido Orthen, e de São Leopoldo, Heliomar Franco. Douglas Dalua / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O prefeito de São Leopoldo, Heliomar Franco, cumpriu agenda nesta quinta-feira (3) em Bad Neuenahr-Ahrweiler, no oeste da Alemanha. A cidade enfrentou, em 2021, uma catástrofe climática semelhante à vivida em 2024 no Rio Grande do Sul. A comitiva brasileira visitou projetos de proteção contra enchentes para conhecer soluções aplicadas no local.

Franco esteve no Instituto Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft, onde se reuniu com o prefeito da cidade alemã, Guido Orthen. Também participaram do encontro o diretor do Semae, Gabriel Dias, e o representante do Consórcio Pró-Sinos, Hener de Souza Nunes Júnior. A missão internacional segue até terça-feira (8).

Segundo o prefeito, o objetivo da visita é conhecer as iniciativas alemãs e avançar no plano gaúcho de "Desenvolvimento de um Conceito de Gestão Integrada de Enchentes no Rio dos Sinos".