RS fica em sexto lugar nas inscrições do alistamento militar feminino

No RS, são 151 vagas previstas para unidades militares de Porto Alegre, Canoas e Santa Maria.

O processo de inscrição para o alistamento militar feminino encerrou na última segunda-feira (30) e 33.721 mulheres se voluntariaram para o serviço em todo o país. Destas, 2.161 foram no Rio Grande do Sul.

Esta é a primeira vez que as Forças Armadas contam com o alistamento feminino. O RS ficou em sexto lugar no ranking dos principais Estados. Os dez primeiros são: