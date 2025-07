Que a dor da escola de Estação nos convoque a um pacto real de cuidado

Uma criança morreu durante ataque em escola no norte do Estado. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Diante de tragédias como a que o Rio Grande do Sul vivenciou nesta terça-feira (8), na escola de Estação, no norte do Estado, o primeiro anseio é tentar encontrar respostas para tamanho horror. Ainda não sabemos boa parte da história. Apenas fragmentos. Mas é compreensível a necessidade humana de respostas.

Por décadas, tentou-se culpabilizar a tecnologia por qualquer evento violento: a TV daria origem a uma geração de adultos criminosos, os videogames iriam parir assassinos e, agora, as plataformas digitais, uma freeway aberta a discursos de ódio, amplificariam a humilhação pública e perpetuariam o sofrimento.

Não sou adepto de que a tecnologia seja boa ou má em si mesma. O avião que nos leva a outros lugares do mundo, permitindo que conheçamos maravilhas e culturas, é o mesmo que bombardeia populações em uma guerra.

Não se trata só de reduzir o debate após a tragédia da Escola Municipal Maria Nascimento Giacomazzi à necessidade de regulamentar as plataformas digitais — o que, sim, é necessário e urgente. Mas não resolve, sozinha, o problema.

O que se impõe é um debate urgente sobre saúde mental. E sobre como nós, pais, educadores, profissionais de saúde e poder público, podemos ajudar nossas crianças e adolescentes a se desenvolverem de forma saudável, com acolhimento, diálogo e sem recorrermos à vigilância opressiva.

Um passo foi dado com a proibição dos celulares no ambiente escolar, mas é preciso oferecer aos estudantes algo a fazer durante o recreio — esporte, é uma boa.

São necessárias: a implementação de programas de combate ao bullying, com escuta ativa e mediação de conflitos; políticas de saúde mental escolar, com profissionais capacitados e atendimento contínuo; parcerias com as big techs para coibir conteúdos que incitem violência; formação digital crítica, ensinando alunos a identificar discursos de ódio, desinformação e manipulação de imagens; e monitoramento responsável nos ambientes on e offline, onde cada vez mais os limites se mimetizam.

Mais do que buscar culpados imediatos ou soluções simplistas, é preciso encarar a complexidade do problema. Tragédias como a de Estação escancaram falhas individuais e lacunas estruturais — na escuta, na prevenção, na mediação, na proteção. Precisamos de escolas seguras, mas também de ambientes de confiança em casa e de políticas públicas comprometidas com o bem-estar emocional, e de uma sociedade que não normalize o isolamento, a dor silenciosa e a banalização da violência.