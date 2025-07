Programa da Fiergs quer aproximar investidores externos com indústrias locais

Ação vai buscar movimentar economia local. Porthus Junior / Agencia RBS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Com o objetivo de acelerar o desenvolvimento econômico gaúcho, o governo do Rio Grande do Sul lançou na última semana o Empreender RS. Dentro da iniciativa, uma das principais ações é o Conexão Indústria RS, programa realizado em parceria com a Federação das Indústrias do RS (Fiergs).

A iniciativa tem o propósito promover o intercâmbio de informações estratégicas, a capacitação e certificação de fornecedores, a realização de encontros de negócios, a identificação de gargalos e o apoio a projetos que impulsionem a competitividade e a inovação na indústria gaúcha, além de viabilizar futuras parcerias. A ideia é, basicamente, criar um banco de dados com informações dos serviços que empresas locais podem fornecer para investidores externos.

– Esse programa passa a integrar o fluxo de atração de investimentos. Ou seja, sempre que um investidor anunciar interesse em aportes no Estado, a Fiergs, em conjunto com parceiros e entidades afins, atuará para ampliar a participação de fornecedores locais nesses projetos – explicou Hernane Cauduro, vice-presidente regional do Sistema Fiergs (Vale do Sinos).

Dentro do Conexão Indústria RS, uma série de ações será estruturada a partir do início das atividades. Um dos diferenciais do projeto é a oferta de treinamentos, capacitações e certificações aos fornecedores, por meio de parcerias com Fiergs, Sebrae e Senai.

– O investidor apresentará suas demandas específicas, e, com base nelas, a entidade mobilizará seus associados para identificar empresas capazes de atender a essas necessidades. Haverá reuniões para alinhar expectativas, qualificações e especificações técnicas. As empresas então submeterão propostas, e o investidor fará a avaliação. Também terá feedback aos fornecedores não selecionados.

Para a Fiergs, o programa impulsionará a geração de riqueza no RS.