Professor da UFRGS recebe na Suécia a mais alta honraria da ciência que estuda os movimentos do corpo humano 

Um dos grandes nomes da ciência brasileira, o professor Marco Aurélio Vaz, especialista em Biomecânica e Cinesiologia e docente do Programa de Pós-graduação em Ciências do Movimento Humano da UFRGS, receberá no próximo dia 30, o Prêmio Muybridge (Muybridge Award), a mais alta honraria da Sociedade Internacional de Biomecânica (ISB).