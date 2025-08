Porto Alegre terá ato contra o tarifaço de Trump e em defesa da soberania nacional

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A União Estadual dos Estudantes (UEE) do RS, filiada à União Nacional dos Estudantes (UNE), está programando para a próxima sexta-feira (1º) um ato contra o tarifaço do presidente americano, Donald Trump, e em defesa da soberania nacional. O encontro ocorrerá às 18h, na Esquina Democrática, no centro de Porto Alegre.