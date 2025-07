Qualquer negociação entre Trump e o Brasil já nasce morta

No caso do tarifaço brasileiro, o que mais dificulta a negociação não é tanto a conhecida imprevisibilidade de Trump - seja ela genuína ou como tática deliberada. O problema é que os EUA não têm sido claros no que pretendem. Trump postula o inegociável: o fim do inquérito contra Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF). E, para causar um efeito de saturação, coloca sobre a mesa pontos tão diversos quanto as big techs e o Pix, passando pelo etanol e as blusinhas da Rua 25 de março.