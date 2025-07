Por que Portugal está endurecendo a lei para imigração

Antes, migrantes de países lusófonos podiam pedir o visto depois de ter encontrado o emprego em Portugal. TTstudio / adobe.stock

Nos últimos anos, Portugal tem oferecido aos brasileiros uma combinação rara de acesso facilitado, laços culturais, estabilidade institucional e a proximidade com o restante da Europa. É a porta de entrada, até agora aberta, para a UE.

Por isso, a decisão do parlamento português, que na quarta-feira (16) aprovou projetos de lei que endurecem a política migratória, acendeu um sinal de alerta entre brasileiros que vivem no país ou planejam migrar.

A nova legislação impõe restrições ao reagrupamento familiar, cria barreiras adicionais para obtenção de vistos e estabelece uma unidade especial de fronteiras dentro da Polícia de Segurança Pública (PSP), com foco no controle migratório.

Mas o que está por trás dessa mudança dessa postura?

A resposta está no novo xadrez político português. A lei foi aprovada com o apoio da Aliança Democrática (PSD/CDS-PP), coalizão de centro-direita liderada pelo primeiro-ministro Luís Montenegro, e contou com o voto decisivo do partido Chega, de extrema-direita, que se tornou a principal força de oposição no parlamento após as eleições de maio de 2025. Embora o governo seja oficialmente minoritário — detendo 91 dos 230 assentos —, o apoio parlamentar do Chega tem sido fundamental para aprovar medidas que agradam ao eleitorado mais conservador.

Fundado em 2019, o Chega tem ampliado sua base eleitoral com um discurso nacionalista, antipolítico e anti-imigração. Ainda que o partido não faça parte formal do gabinete, suas pautas têm influenciado diretamente a agenda legislativa, como observou o jornal espanhol El País. A proposta de restringir o reagrupamento familiar e endurecer critérios para residência reflete esse avanço ideológico.

O governo justifica as mudanças como parte de uma "política migratória responsável e regulada", diante do que considera uma crise de acolhimento. No entanto, partidos de esquerda — como o PS, Livre, PAN, BE e PCP — e diversas organizações sociais têm criticado duramente as medidas, alertando para possíveis violações de direitos fundamentais, como o direito à unidade familiar e o risco de insegurança jurídica para imigrantes que já vivem no país.

A tramitação acelerada da proposta, pouco antes do recesso de verão europeu, revela também uma estratégia para evitar vetos do Executivo e consolidar o apoio entre eleitores mais à direita. Com as eleições presidenciais previstas para 2026, o endurecimento na política migratória pode ser interpretado como um aceno eleitoral, mirando eleitores conservadores e tentando estancar a hemorragia de votos para o Chega.

Portugal vive hoje um ambiente parlamentar fragmentado, o que exige do governo constante negociação, concessões e alianças pontuais. Nesse cenário, medidas simbólicas acabam funcionando como moeda de troca política.