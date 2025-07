Política de Trump sobre o Brasil é "perversa e megalomaníaca", diz Nobel de Economia

O ganhador do Nobel de Economia em 2008, Paul Krugman , criticou a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros importados aos Estados Unidos. Em um artigo publicado na quinta-feira (9) em seu site, o economista americano definiu a política do presidente Donald Trump como "tanto perversa quanto megalomaníaca" .

Com base em dados da Organização Mundial do Comércio (OMC), o economista destacou que as exportações brasileiras para os EUA representam menos de 2% do PIB do Brasil e questionou: "Trump realmente acredita que pode usar tarifas para intimidar uma nação enorme, que nem sequer depende muito do mercado americano, a abandonar a democracia?".