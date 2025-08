Parte dos brasileiros está mais preocupada com a vingança contra Xandão do que com o prejuízo real à nação

Enquanto empresários, economistas e diplomatas tentam dimensionar o impacto econômico da retaliação americana, grande parte da militância digital está mais interessada em ver Moraes ser sancionado com a aplicação da Lei Magnitsky do que em entender o que as tarifas representam para o Brasil.

Um levantamento da Nexus — Pesquisa e Inteligência de Dados mostrou que, no X, em um recorte do início da manhã desta quinta-feira (31), às 9h, os termos Xandão e “Alexandre de Moraes” ocupavam, respectivamente, a 3ª posição e a 4ª posição dos trending topics global das últimas 24 horas. Enquanto o primeiro termo acumula cerca de 471 mil menções, o segundo supera 2,03 milhões nesta lista. Já no cenário brasileiro dos trending topics, na 1ª colocação, o nome “Alexandre de Moraes” foi registrado em 3,8 milhões de menções, seguido de Xandão (2ª, 587 mil). Trump aparecia na 14ª posição, com 19,6 milhões, e “Lei Magnitsky” ficava na 15ª (718 mil).