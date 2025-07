Papa se dispõe a mediar conflito entre Ucrânia e Rússia 

Volodimir Zelensky e papa Leão XIV acenaram para as pessoas na praça da residência de verão.

— Sou muito grato a Sua Santidade por este encontro, por nos receber e, claro, por sua ajuda, pela ajuda do Vaticano — afirmou Zelensky a jornalistas. — Naturalmente, queremos a paz, queremos o fim da guerra e contamos com o Vaticano e Sua Santidade para nos auxiliar na realização de uma reunião de alto nível entre líderes, a fim de pôr fim a este conflito.

Também nesta quarta-feira, o Papa interrompeu suas férias para celebrar uma missa especial, na qual encorajou os católicos a cuidarem do meio ambiente. Foi o segundo grande apelo do Vaticano em uma semana para que o mundo enfrente as mudanças climáticas.