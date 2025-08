Onde fica o apartamento em que estava Carla Zambelli e quais os valores

Apartamento fica na Via Borghetto di Vara, no bairro Aurélia.

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O imóvel onde a deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP) foi presa nesta terça-feira (29), na Itália , está localizado em uma área residencial de classe média alta em Roma. O apartamento fica na Via Borghetto di Vara, 13, no bairro Aurélia .

Os valores de aluguel em sites italianos variam: um apartamento de um quarto no endereço, por exemplo, custa R$ 9.640,21 (€ 1.499 — na cotação da manhã desta quarta-feira, 30). Há outro mais barato, no mesmo condomínio, por R$ 8.360,43 (€ 1.300). No Airbnb, há uma promoção de R$ 3.129 para cinco noites, e outro anúncio por R$ 2.293.