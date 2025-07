Observatório do Clima aponta que 42 dos 66 artigos do projeto que muda regras ambientais desmontam o licenciamento no país

O Observatório do Clima (OC) , principal rede de entidades ambientais do país, encaminhou na quarta-feira (23) uma nota técnica ao governo federal defendendo o veto integral do projeto de lei 2159/21, o chamado “PL da Devastação”, que altera regras de licenciamento no país.

A nota, de 95 páginas, baseia-se em análise técnica e afirma que a proposta é "incompatível com o interesse público e inconstitucional, uma vez que desmonta fundamentos técnicos e jurídicos essenciais à operacionalização do licenciamento". Para a entidade, a eventual sanção das novas regras pode ameaçar a proteção ambiental, a saúde pública, os povos e comunidades tradicionais, o patrimônio histórico-cultural e os sítios arqueológicos.

Além dos 42 artigos que o Observatório do Clima considera prejudiciais ao licenciamento ambiental, a entidade ressalta que os demais dispositivos "são acessórios ou repetem resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente, como os que tratam do conteúdo do estudo prévio de impacto ambiental".