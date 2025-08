O que os senadores brasileiros estão dizendo aos americanos para convencê-los a se rebelar contra o tarifaço de Trump

Até esta quarta-feira (30), oito senadores brasileiros — nenhum do Rio Grande do Sul — estão abordando congressistas americanos em Washington para explicar o tamanho do dano para seus Estados caso se confirme o tarifaço do presidente Donald Trump , previsto para entrar em vigor na sexta-feira (1º) .

Em vídeo divulgado por sua assessoria, Nelsinho Trad (PSD-MS) , presidente da Comissão de Assuntos Exteriores do Senado , deu detalhes do kit com informações que está sendo entregue a cada um dos parlamentares.

Por exemplo: no gabinete do senador Martin Heinrich (Partido Democrata), foi entregue uma lista com produtos que o Brasil exporta para o seu Estado, o Novo México. Além disso, um documento explica o panorama dos Estados que mais fazem negócios com o Brasil, com as implicações da relação perde-perde que se estabelece a partir do canetaço de Trump. Além dos dois materiais, é entregue também um convite para o congressista visitar o Brasil para conhecer a política e a economia do país.