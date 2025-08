O que é o caso Epstein e qual a relação de Trump com a lista dos envolvidos em escândalos sexuais?

Campanha nos EUA para que Trump libere os documentos do caso. ALEX WROBLEWSKI / AFP

Desde o início da semana, o governo americano enfrenta turbulências devido à possível divulgação da chamada "lista de Epstein". Durante sua campanha, o presidente Donald Trump prometeu revelar informações sobre o caso, mas recentemente surgiram registros que vinculam o nome do republicano ao criminoso.

A "lista de Epstein" seria um suposto documento com nomes de pessoas envolvidas no escândalo sexual ligado ao criminoso. Mas, afinal, quem foi Jeffrey Epstein, o que é essa lista e qual o possível envolvimento de Donald Trump no caso?

Quem foi Jeffrey Epstein?

Bilionário influente nos meios político, financeiro e artístico, Jeffrey Epstein foi um empresário do mercado financeiro americano conhecido por suas conexões com figuras poderosas. Ele acumulou fortuna no setor financeiro e mantinha relações com diversas personalidades de alto escalão.

Investigações apontam que Epstein abusou de dezenas de meninas menores de idade no início dos anos 2000. Ele era dono de uma ilha no Caribe, Little St. James, onde, segundo relatos, ocorriam abusos sexuais e festas com menores e pessoas influentes.

Documentos judiciais revelaram nomes de figuras públicas ligadas a Epstein, incluindo sua ex-companheira Ghislaine Maxwell, condenada em 2021 por tráfico sexual. Epstein foi preso em 2019, mas suicidou-se na prisão um mês após a detenção, em circunstâncias que geraram teorias da conspiração.

Segundo as acusações, Epstein pagava menores para participarem de atividades sexuais em suas propriedades entre 2002 e 2005. Além disso, as vítimas eram coagidas a recrutar outras meninas para o esquema. O governo americano estima que mais de 250 menores tenham sido exploradas.

O que é a "lista Epstein"?

No ano passado, cinco anos após a morte de Epstein, o caso ganhou novos desdobramentos com a divulgação de documentos judiciais. Os arquivos faziam parte de um processo de difamação movido por Virginia Giuffre, uma das principais acusadoras, contra Ghislaine Maxwell.

As 200 páginas de documentos divulgados incluem registros de voos, listas de evidências e nomes associados a Epstein, mas não há uma lista explícita de "clientes" dos crimes do bilionário.

Qual a relação com Donald Trump?

Entre os registros de voos, aparece o nome de Donald Trump em um voo de maio de 1994, junto com os de Marla Maples (sua ex-esposa) e Tiffany Trump (sua filha).

Até o momento, não há evidências que liguem Trump a crimes relacionados a Epstein. Nesta semana, o Wall Street Journal informou que o presidente teria sido alertado sobre sua menção nos documentos pela ex-procuradora-geral Pam Bondi, que ressaltou que a citação não indicava irregularidades.

