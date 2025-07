O que disseram os governadores aliados sobre ação da PF que teve Bolsonaro como alvo

Governadores: Jorginho Mello, Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, Cláudio Castro e Wilson Lima. Secom SC, Ronaldo Silva, Duda Fortes, Governo RJ, Governo Amazonas / Dilvugação, Agência Estadão e Agência RBS

Desde a operação da Polícia Federal (PF) na sexta-feira (18), que cumpriu mandados de busca e apreensão tendo como alvo Jair Bolsonaro, governadores aliados se posicionaram nas suas redes sociais em defesa do ex-presidente. As mensagens também apresentam críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF), que autorizou a ação.

Em suas redes sociais, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), publicou um vídeo criticando a decisão STF que determinou o uso de tornozeleira eletrônica pelo ex-presidente. Zema classificou a ação como mais um ato de "perseguição política a Jair Bolsonaro".

— A perseguição contra Jair Bolsonaro chegou hoje a um novo absurdo. Impedir um pai de família falar com o próprio filho, censurar as redes sociais, isso não é justiça. É sim, abuso de poder. [...] O Brasil não pode aceitar que um sistema judicial seja usado para calar opositores e intimidar quem pensa diferente — disse no vídeo.

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), forte aliado de Bolsonaro em um Estado majoritariamente bolsonarista, também se manifestou. Ao publicar uma foto ao lado do ex-presidente, Mello disse que a ação tem a intenção de tirar ex-presidente das eleições de 2026.

— Impedir o principal líder da oposição de se comunicar com a população e até com o próprio filho é uma violência. E tudo isso partiu de um pedido do PT, partido que tem clara intenção de tirar Bolsonaro das eleições. O Brasil precisa baixar a fervura. É hora de distensionar o ambiente político. Esse caminho não faz bem à democracia, à economia e, principalmente, ao povo brasileiro. O presidente Bolsonaro é um homem honesto e não merecia estar passando por isso — afirmou na publicação.

Ex-ministro da Infraestrutura no governo Bolsonaro, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), declarou não conhecer "ninguém que ame mais o Brasil" do que o ex-presidente e destacou a dificuldade de não poder falar com um filho — em referência à proibição de manter contato com Eduardo Bolsonaro, conforme a decisão do STF.

— Não haverá pacificação enquanto não encontrarmos o caminho do equilíbrio. Não haverá paz social sem paz política, sem visão de longo prazo, sem eleições livres, justas e competitivas. A sucessão de erros que estamos vendo acontecer afasta o Brasil do seu caminho — disse Freitas.

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), também publicou uma foto ao lado do ex-presidente:

— Bolsonaro sempre esteve à disposição da Justiça e nunca se escondeu. Não dá para tratar um ex-presidente desta forma. A democracia que tanto é gritada nos dias atuais exige que a dignidade e o direito de defesa sejam preservados.

Também do PL, Wilson Lima, governador do Amazonas, disse: