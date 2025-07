"O Judiciário é pilar da democracia", diz Ajuris, após pesquisa questionar confiança no Poder

Em relação à pesquisa publicada pela coluna na edição de ontem, do Instituto AtlasIntel/Bloomberg , que colocou o Judiciário como a principal ameaça à democracia do país, a Ajuris, na pessoa de seu presidente Cristiano Vilhalba Flores, esclarece que, ao contrário, este Poder é um dos do sistema democrático .

A pedido da Associação dos Juízes do RS (Ajuris), o Instituto Pesquisa de Opinião realizou, no final de 2022, um levantamento entre formadores de opinião, operadores do Direito e população em geral no Rio Grande do Sul e o resultado apontou para um cenário em que os juízes gaúchos, por exemplo, têm ampla aprovação.