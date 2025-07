"O Brasil não está acostumado a comprar créditos de carbono", diz executiva do Itaú Unibanco

Maria Belen Losada estará em evento em Porto Alegre. Itaú Unibanco / Divulgação

Uma das principais especialistas em mercado de carbono, Maria Belen Losada, head de Produtos de Carbono do Itaú Unibanco participa, nesta quinta-feira (24), da série Diálogos Sustentáveis, promovida pelo Instituto Latino Americano de Desenvolvimento Econômico Sustentável (Ilades).

Ela conversou com a coluna sobre o novo mercado de carbono, regulamentação, oportunidades e desafios.

Como está o processo de regulamentação do mercado de carbono no Brasil?

Em relação à lei de carbono, aprovada no ano passado, vai demorar cinco anos para estar em vigência. Neste e no próximo ano, o governo trabalha na regulamentação. Essa lei tem uma série de aspectos importantes, e, neste mês ainda, o governo vai publicar um mapa detalhado todos os passos. Primeiro a gente precisa saber quem será o órgão gestor, se vai ser uma secretaria ou um ente autárquico. Existe o plano de ter um órgão gestor, mas precisa haver uma lei no Congresso e um orçamento para aquele órgão. Precisamos dessa entidade-mãe do sistema, que vai fazer as definições que precisam ser regulamentadas nos próximos 24 meses. Dentro da regulamentação, uma coisa que a gente está muito de olho em quais metodologias serão aceitas e o tipo de crédito. O governo tem a intenção de criar o seu próprio padrão de crédito para o mercado brasileiro. Mas entendemos que, como são processos que demoram muitos anos, vai precisar utilizar metodologias internacionais que existem e que já estão sendo aplicadas há mais de 20 anos. E um terceiro ponto importante é a autorização para exportação de créditos. Os mercados regulados de carbono no mundo, como Japão, Suíça, Singapura, aceitam a importação de crédito de outros países, porque eles mesmos não conseguem descarbonizar na velocidade que precisam. Então, precisam importar. E, para isso, existe uma contabilidade internacional, que ainda não sabemos exatamente como vai acontecer.

As empresas no Brasil já estão se engajando ativamente para aproveitar as oportunidades do mercado de carbono, ou ainda é um tema desconhecido?

Há poucas companhias. A Petrobras é a mais ativa, já começa a pensar nos créditos para a sua própria compensação. A Vale tem um programa. As entidades financeiras são as que que mais compram. Compramos volumes pequenos, 20 mil a 30 mil toneladas. A Vale ou a Petrobras compram milhões. Mas todos nós, os bancos, somos bem ativos em comprar e em compensar nossas emissões. Natura tem seus projetos, e mais três ou quatro companhias emblemáticas. O Brasil não é um mercado que hoje está acostumado a comprar créditos de carbono. O que o Brasil tem é uma histórica geração de créditos. A gente trabalha muito aqui no Itaú com carbono solo, para agro.

Em qual modelo o Brasil deve se espelhar?

Existem hoje mais de 75 mercados regulados no mundo, ou seja, um quarto das emissões globais está sob mercados regulados. Têm dois tipos, ou são mercados de "cap and trade", como o Brasil escolheu, ou são carbon tax (imposto sobre carbono), como Chile e Colômbia, que têm economias muito concentradas. Não faz muito sentido ter um sistema de compra e venda entre companhias, porque a concentração da economia é tal, que não teria quem comprar e quem vender. Então, no Brasil, a gente escolheu o "cap and trade", e nosso modelo é similar a muita coisa europeia. O primeiro e os grandes mercados estão hoje na Europa e na Califórnia. Diria que o terceiro é, por exemplo, o Québec, que é um bom mercado. O Reino Unido se dividiu, mas, originalmente, era o mesmo mercado, só que depois o Brexit teve que se dividir da UE, então também tem o seu próprio mercado. Singapura é o mercado mais novo, a China tem um mercado funcionando também, que acabou de aumentar. A gente se inspira muito na Europa. O Banco Mundial tem um programa de ajuda para governos que querem implementar seus programas de carbono, como se fosse uma consultoria.

Vai levar ainda mais tempo até a regulamentação e há poucas empresas investindo: a senhora é otimista, ou depois de 10 anos de debates, chega a sentir um certo desânimo?

O mercado do carbono é sempre desafiador. Nós, que trabalhamos com carbono, somos otimistas incuráveis. Já houve épocas em que o assunto estava mais em moda, e agora tem caído um pouco a nível mundial. No Brasil, demorou muito tempo para que houvesse essa lei. Nos últimos dois anos, acelerou bastante, foi aprovada no ano passado, e pela frente a gente tem esses dois anos de regulamentação. Depois, é preciso avaliar como as companhias farão a mensuração dessas emissões, para que seja comparável entre si, porque, senão, não adianta. O Brasil escolheu fazer planos setoriais, para tentar equilibrar melhor, então precisa mensurar. As companhias vão começar a reportar, para que se saiba as emissões por setor. Tudo isso é um pouco demorado. Talvez o Brasil escolha um caminho mais longo, em termos de tempo, mas será mais justo, ou mais apropriado para a nossa economia. Tenho a impressão de que o Brasil faz bem em não incluir o agro dentro do sistema regulado, mesmo que este seja um setor responsável por grande parte da emissão brasileira. Porque não é comparável a emissão do agro com a da indústria. A emissão da indústria é muito mais mensurável. No agro, não é tão previsível.

Como os bancos estão se preparando para esse novo mercado?

Os bancos estão se preparando há muito tempo, e o mercado está demorando em vir. Os bancos perdem a paciência, mas continuam lá, porque todos sabemos que um dia esse mercado vai chegar. Mas, sim, a resposta curta é que os bancos estão se preparando. Obviamente, os bancos da Europa estão muito na frente, porque faz 20 anos que fazem isso.

Empresas que desejam incorporar agenda ESG em suas práticas, por onde devem começar?

Sempre falo que, na jornada de descarbonização de uma companhia, primeiro, a partir de 2027, toda companhia vai ter que publicar o impacto climático. Para isso, a partir do ano que vem, as companhias vão ter de conseguir mensurar no dia a dia a pegada, o impacto que elas estão tendo dentro da sua cadeia produtiva. Eu brinco que, quando a gente fala em descarbonização, é a mesma coisa que perder peso. A primeira coisa a fazer é subir na balança, saber o tamanho do problema. E depois você vai ao nutricionista, faz um plano para baixar de peso. A mesma coisa na descarbonização: primeiro, você avalia onde está o problema, descobre qual o tamanho do problema, qual o tamanho das emissões. E depois faz um plano de descarbonização.

Qual a expectativa para a COP30, com risco de esvaziamento a partir da disputa tarifária com Trump?