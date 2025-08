"Nós, professores, não queremos piedade, queremos respeito", diz Cláudia Costin, uma das maiores especialistas em educação no país

Cláudia Costin, ex-diretora global de educação do Bird. Chantal Rigaud / Global Partnership for Education/Divulgação / Global Partnership for Education/Divulgação

Especialista em educação e ex-diretora global de Educação do Banco Mundial, Cláudia Costin estará nesta segunda-feira (28) em Porto Alegre para a palestra "Desafios e oportunidades da educação: a importância do engajamento e compromisso de todos para o sucesso na aprendizagem". Organizado pela Secretaria Municipal de Educação, o ciclo de palestras intitulado Diálogos do Porto da Educação terá a participação de renomados estudiosos na área educacional, nacionais e internacionais.

O evento é voltado a professores, gestores e demais profissionais da rede municipal de ensino. A primeira palestra ocorre a partir das 9h desta segunda-feira (28) na Rua Riachuelo, 1.257, Centro Histórico de Porto Alegre.

Cláudia conversou com a coluna sobre os principais desafios do tema no Brasil.

Quais os principais pontos que serão abordados?

Vou começar falando da Agenda 2030, que em 2015 foi estabelecida com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). O mundo pactuou que vamos garantir educação de qualidade para todos. Parece uma obviedade, mas tem algo de muito desafiador: o fato de que nós, no Brasil, somos um dos últimos países a universalizar o acesso ao ensino primário no continente americano. O Brasil, no final dos anos 1960, ainda só 40% das crianças na escola. Demoramos muito a colocar todas as crianças na escola. A questão da qualidade ainda é um desafio enorme, especialmente quando falamos de qualidade, porque é muito fácil, para a política pública, dizer assim: "O nosso papel, enquanto sistema, é garantir que as aulas ocorram, aprender depende de cada aluno". Isso significa prejudicar os mais vulneráveis. O papel do sistema escolar, especialmente do público, é fazer com que todos aprendam e não dizer: "Eu ensino e, depois, a gente vê como acontece". Um dos maiores preditores de sucesso escolar são os anos de escolaridade que os pais dessa criança tiveram. No caso brasileiro, 68% do sucesso escolar de uma criança depende de quantos anos seus pais estudaram. Isso quer dizer que a escola tem um certo poder de atuação, mas não tem um poder completo, porque, se a criança veio do meio mais vulnerável, seus pais provavelmente estudaram menos.

E a formação dos professores?

Infelizmente, pagamos mal os nossos professores. Foi criada a lei do piso, que foi um avanço, mas ainda não pagamos no patamar que países com bons sistemas pagam. Pagamos em média um terço do que países com bons sistemas pagam. É muito ruim, porque queremos ter uma carreira de professora atrativa. Para complicar ainda mais, no Fundamental II e no Ensino Médio, o professor tem seus contratos fragmentados: dá 10 horas em um município, 16 horas em outro, e algumas aulas à noite para completar uma carga horária de 40 horas. Temos um problema de atratividade da carreira, que se agrava ainda mais quando a população olha para esse professor como alguém que merece pena, mas não respeito e admiração profissional. Toda vez que a opinião pública fala de professores, é para falar como eles sofrem. Nós, professores, não queremos piedade, queremos respeito e admiração profissional, mas infelizmente muitos de nós acabam vestindo a carapuça, não se sentindo com o direito de ter orgulho das suas próprias práticas. Isso é um problema e a formação reforça isso, porque sete em cada 10 professores é formado exclusivamente por EAD. Mesmo nas federais, não há, na formação de professores, uma conexão ou um diálogo entre teoria e prática, e a formação continuada de professores muitas vezes repete esse mesmo erro das instituições de Ensino Superior que formam para isso.

E o problema da evasão escolar?

Há uma correlação fortíssima entre reprovação e evasão escolar. O aluno, se começa a repetir, muitas vezes os pais que têm uma formação mais insuficiente, acham que ele não é feito para escola, talvez devesse trabalhar. A pandemia agravou isso, porque muito adolescente começou a trabalhar em atividades precarizada, a colocar dinheiro em casa e ser mais respeitado. Isso trouxe uma visão inadequada. No Ensino Médio, é mais grave, porque se ele estiver com defasagem da idade/série, ou seja, mais velho do que a idade correta para a série dele, e ele repete mais uma vez, ele próprio vai chegar à conclusão de que estudar não é para ele.

Como traçar uma política pública que continue, mesmo com mudanças de governo a cada quatro anos?

Gosto muito da metáfora da construção da muralha da China. Ela foi construída ao longo de centenas de anos. Se fosse política pública, chegava o próximo (governante) e destruiria o pedaço construído pelo anterior. Estariam sempre começando do zero. Naturalmente, não foi assim que foi construída, e a política educacional tem de ser vista dessa maneira. Pequenos ajustes precisam ser feitos, especialmente no caso de Porto Alegre, que acompanho há alguns anos. Me chama muita atenção o fato de a cidade ter o mais alto salário entre as capitais. O processo de ensino não é focado em garantir aprendizagem para todos, ou, historicamente, não foi assim. Há algo para se ajustar nessa muralha da China, porque havia uma abordagem complicada que não fazia avançar. Não quero, com isso, questionar os secretários anteriores, porque acompanhei os esforços de alguns para mudar a lógica. É muito importante que a gente estruture o processo de ensino pensando em como fazer com que todos os alunos aprendam. E altas expectativas de aprendizagem para todos, o que, infelizmente, ainda não aconteceu. Então, algumas coisas têm que ser repensadas. É o diretor da escola que organiza essa orquestra de professores. Ele tem de ser o líder da aprendizagem, garantir que a escola seja toda voltada para a aprendizagem de todos. Algumas disciplinas demandam mais tempo para aprender, mais carga horária. O importante não é a carga horária igual para todos os professores, é qual a carga horária para o ensino de cada conteúdo. Quais disciplinas são fundamentais para todas as outras? Por exemplo, não saber ler e escrever até o quarto ano significa que eu não vou conseguir aprender, com autonomia, História e Geografia. Se eu não aprendo Matemática, eu não vou aprender Ciências. Tem uma série de coisas que precisamos estruturar. E o diretor de escola vai coordenar dentro de cada escola esse processo. Em tempos de inteligência artificial, trabalho colaborativo é muito importante. E trabalho colaborativo para garantir a aprendizagem de todos. A outra coisa é colaboração entre escolas. O Manuel Castells, um grande cientista político espanhol, fala da importância de se pensar a sociedade em rede. Não é cada escola um feudo. As escolas têm que colaborar umas com as outras. Um diretor que está conseguindo bons resultados em uma área desafiadora pode ser mentor de um diretor que está no mesmo tipo de região e contar como faz. Professores podem pensar juntos. O que precisamos fazer é colocar o estudante no centro e ver como é que ele aprende. E repensar as instituições de formação de professores e fazer uma formação continuada em serviço que, pelo menos, compense essa precariedade de formação que muitos professores no Brasil tiveram. E RS não é uma exceção.

A senhora disse que o Brasil não está alfabetizando direito. Como mudar esse cenário?

Havia, durante muitos anos, nos países com bons sistemas, a visão de que é inato aprender a ler. Como é inato, e isso está comprovado, aprender a falar. As pesquisas em neurociência mostram que não é verdade. Não basta colocar a criança imersa em um ambiente letrado que ela, sozinha, vai adivinhar o que está escrito. Cerca de 60% das crianças se não forem ensinadas sobre o nome e o som da letra (a consciência fonológica), não vão aprender a ler. E mais ainda nos meios mais vulneráveis. Se eu estou ensinando uma criança de classe média, a mãe dessa criança muito provavelmente mostrou: "Olha a letra do teu nome" ou leu para essa criança à noite num livro e mostrou a letrinha do nome dela lá. Há um certo trabalho de consciência fonológica feito por pais mais letrados com a criança pequena. Com uma criança de meio mais vulnerável, isso não acontece. O (James) Heckman, prêmio Nobel de Economia, fez um estudo que mostrou que a Educação Infantil, especialmente a pré-escola, é a etapa por excelência para nivelar diferenças de origem socioeconômica no desempenho escolar futuro. Ficamos muitos anos presos a uma visão de que não pode ensinar nada na pré-escola, porque isso seria escolarizar precocemente as crianças. Isso é uma bobagem, porque a criança pequena está doida para aprender, e você pode ensinar de forma lúdica o nome da letra, o som da letra, ler livros para as crianças pequenas, e, assim, ensinar a função social da leitura. Você pode sim continuar esse processo de introdução à leitura no primeiro ano e, como a Base Nacional Comum Curricular estabeleceu, concluir essa alfabetização inicial no final do segundo ano, ter todas as crianças alfabetizadas no final do segundo ano. Teresina consegue isso, Sobral consegue isso, por que não conseguimos em capitais como São Paulo e Porto Alegre, que não são tão pobres? Temos de avançar mais rápido. A criança que não se alfabetiza vai acumular insuficiências ao longo da sua escolaridade e vai desenvolver baixa autoestima.

Bons resultados na educação e alfabetização estão totalmente atrelados à questão social e econômica?

Não, não estão totalmente. Até porque Sobral, que é uma cidade muito pobre do interior do Ceará, alfabetiza todas as crianças no primeiro ano. Eu poderia dar outros exemplos do interior do Nordeste, de escolas públicas em áreas de muita pobreza e que conseguiram. E também mostrar progressos que aconteceram em cidades que estão agora alfabetizando direito e não alfabetizavam na rede pública. A pedagogia conta muito. O como eu ensino, o como que eu estruturo, o apoio que esse professor dá para o processo de alfabetização. Tudo isso conta, mas não precisa ser uma escola com uma infraestrutura maravilhosa e com 10 alunos por turma para eu conseguir alfabetizar. O que conta? Tirando aquela questão da família, temos 38% que depende do que a escola faz. E dentro do efeito escola, o primeiro fator mais importante é qualidade do professor. O segundo fator mais importante é qualidade do diretor.

Pesquisas recentes mostram que alguns professores dominam determinado conteúdo, mas não sabem transmitir. Como mudar isso?

Não são casos isolados. Vou pegar um caso de Matemática. O professor aprende quatro anos de História da Educação, Filosofia da Educação, Sociologia da Educação e Psicologia da Educação, e faz um estágio que pode ser ritualístico, na secretaria de uma escola, por exemplo. Isso está começando a mudar: o MEC criou no Enade (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes), com uma parte prática também. O professor vai ter de dar uma aula e comentar sobre o seu estágio, as aprendizagens pedagógicas, para que tenha conexão entre teoria e prática. As instituições de ensino vão ter de se organizar para que isso aconteça. Mas, de fato, se o professor não aprendeu a dar aulas, seria o equivalente a ensinar Fisiologia Humana e teoria para um médico e pedir que ele opere o cérebro de uma criança. Nós temos de aprender a dar aulas.

Como conciliar os desafios da educação com a Inteligência Artificial?

Não vamos olhar para a Inteligência Artificial como olhávamos para o Google: "O aluno vai colar, então temos evitar". Não, nós vamos ter de ensinar a usar. Temos de usar a educação para que o aluno não seja substituído por automação muito rapidamente, como profissional do futuro. Carl Benedikt Frey e Michael Osborne, da Universidade de Oxford, predisseram que 3 bilhões de postos de trabalho vão estar extintos até 2030. Ou seja, eventualmente profissões inteiras vão ser substituídas por automação via ou não a Inteligência Artificial. Eu tenho que preparar o ser humano para não ser extinto. E como você faz isso? Fortalecendo o que é humano no indivíduo. Esses países estão focando em resolução colaborativa de problemas complexos com criatividade. Então, ensinar os alunos a colaborarem resolvendo problemas complexos, porque as máquinas, ainda não estão conseguindo colaborar entre si. O ser humano vai ter de aprender a fazer isso. O processo de ensino, desde a educação básica, tem de focar nisso. Ensinar pensamento sistêmico, crítico, para as crianças nas aulas. Isso não quer dizer decorar a visão de mundo do seu professor, quer dizer aprender a pensar sozinho. Vamos precisar do elemento humano, até para programar a IA. Nós temos que avançar mais rápido em direção a escolas em tempo integral, porque não é possível comprimir o tema de 13 disciplinas em quatro horas de aula, como hoje acontece no ensino fundamental. Para um professor dar uma aula que ensine a pensar, tem de dar uma aula muito mais dialogada, muito mais mão na massa, com muito mais experimentação. E desenvolver as competências digitais dos próprios alunos. Para isso, os professores têm que desenvolver suas competências digitais. E isso quer dizer usar os meios que a internet oferece para o processo de ensino.

No RS tivemos a enchente que deixou muitos reflexos. Como conciliar problemas psicológicos das crianças com questões ambientais e financeiras?