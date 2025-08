Nos EUA, senador afirma que Lula deve contatar Trump sobre tarifas: "Pode não ser um prazer, mas é necessário"

Reunião na Embaixada do Brasil em Washington nesta segunda-feira (28). Gabinete Nelson Trad Filho / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O senador Esperidião Amin (PP-SC) é um dos oito parlamentares que viajaram aos Estados Unidos para negociar a suspensão das tarifas sobre produtos brasileiros, previstas para entrarem em vigor nesta sexta-feira (1º). Segundo ele, o presidente Lula deve buscar um diálogo direto com o presidente americano, Donald Trump, para reverter a medida.

— Quero destacar, percebendo aqui as dificuldades criadas por este novelo de ideologia política, um pouco de radicalismo, é indispensável, é um dever do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, procurar um contato com o presidente Trump. É um dever, pode não ser um prazer, mas é necessário — afirmou Amin.

As declarações foram dadas após reunião na Câmara de Comércio dos Estados Unidos nesta segunda-feira (28), onde a comitiva brasileira pediu apoio para adiar a implementação das tarifas.

— Reiteramos o pedido de apoio para o nosso pleito de prorrogação de prazo para a entrada em vigor do tarifaço, todos os empresários aqui presentes concordaram. Será um prejuízo muito grande e provavelmente inútil fazer com que entre em vigor no dia 1º de agosto esta medida, que certamente será suspensa, no mínimo atenuada, pela posição privilegiada do Brasil, que é um dos três países do mundo que dá mais superávit para a balança comercial dos EUA — argumentou o senador.

Além de Esperidião Amin, a comitiva é formada por Nelsinho Trad (PSD-MS), presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado; Tereza Cristina (PP-MS); Jaques Wagner (PT-BA); Fernando Farias (MDB-AL); Marcos Pontes (PL-SP); Rogério Carvalho (PT-SE); e Carlos Viana (Podemos-MG).