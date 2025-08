Negócio fechado: COP30 terá composteira de startup gaúcha

Representantes da prefeitura de Belém (PA), que fazem parte da organização da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), estiveram em Porto Alegre na semana passada e demonstraram interesse em um sistema de compostagem desenvolvido pela Igapó , startup gaúcha integrante da comunidade Tecnopuc . Agora, a parceria foi oficializada: a empresa fechou um acordo com a COP30, e seu produto será responsável pela compostagem durante o evento.

Com capacidade para processar até uma tonelada de resíduos orgânicos por dia, o equipamento da Igapó já evitou que quase 10 toneladas de resíduos fossem parar em aterros no Rio Grande do Sul. Para a COP30, a startup desenvolverá uma composteira com capacidade de até 5 toneladas diárias, permitindo o tratamento de 160 a 180 toneladas durante todo o evento.