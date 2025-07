"Não é questão de se submeter aos EUA, é defender o interesse brasileiro", diz Rubens Barbosa sobre tarifas de Trump

Rubens Barbosa foi embaixador do Brasil em Londres (1994-1999) e Washington (1999-2004). Reprodução / FIESP

Um dos mais experientes diplomatas brasileiros, Rubens Barbosa foi embaixador do Brasil em Londres (1994-1999) e em Washington (1999-2004). Para ele, o governo precisa agir rapidamente para iniciar negociações com os Estados Unidos diante das tarifas impostas pelo presidente americano Donald Trump sobre o Brasil. Contudo, Barbosa acredita que é necessário deixar de lado os partidarismos políticos e concentrar-se nas negociações comerciais..

A coluna conversou com o embaixador:

As relações de Estado entre Brasil e Estados Unidos têm mais de 200 anos. Diante das falas do presidente Trump, está se focando mais no lado pessoal e deixando de lado as questões de Estado e os efeitos políticos e econômicos?

As relações do Brasil com os Estados Unidos, ao contrário do que muita gente pensa, sempre foram tensas. No Império, o Brasil suspendeu duas vezes as relações com os Estados Unidos. Mais recentemente, o (ex-presidente Ernesto) Geisel teve o maior problema com os americanos quando eles interferiram em nossos assuntos internos ao condenar a questão dos Direitos Humanos, vocês se lembram da época do governo militar. E agora, mais recentemente, com a Dilma (Rousseff), que a espionaram e tudo, ela cancelou uma visita de Estado lá. O que está acontecendo é grave, é muito chato, mas não é uma coisa inusitada. No passado, tínhamos a Doutrina Monroe, que era a interferência dos americanos na política dos países aqui da região. É uma relação complicada, não vou negar isso, que teve muitos avanços, teve mais coisas positivas do que negativas, mas é uma relação tensa. Nós temos de administrar isso e não deixar que as opiniões pessoais, que existem do nosso lado aqui, como as críticas ao presidente e as coisas que foram ditas sobre o Trump antes e depois da eleição, tudo isso faz parte do contexto que estamos vivendo.

Como o senhor avalia as medidas tomadas pelo governo brasileiro até agora?

Acho que, na parte política, a reação à interferência interna aqui no Brasil e o teor da carta do Trump, é realmente uma questão que não podíamos deixar passar em branco. Agora, isso já foi respondido de maneira dura, com uma convocação do encarregado de negócios americanos lá em Brasília ontem (quarta-feira, 9). E todo o recado nosso já foi dado. Então, a reação política do campo diplomático já foi feita. O presidente (Lula) falou da aplicação da lei da reciprocidade. Se você for ler, ela não prevê nenhuma medida específica, não é sobre você colocar 50% de tarifa nos produtos americanos, não é isso que a lei diz. A lei abre uma série de possibilidades. Vamos ver qual é a perspectiva, qual é a possibilidade que vai ser aplicada. Não está na lei que, se você tem 50% de tarifa nos seus produtos, seja aplicado 50% nos outros países. Nenhum país, dos 195 países do mundo, fez isso com os Estados Unidos. O que mais se aproxima dessa situação foi uma taxação que o Canadá colocou sobre produtos de alta tecnologia americanos. No dia seguinte, o Trump falou: "Se vocês mantiverem essa tarifa, eu vou botar 100% de tarifa sobre vocês". O primeiro-ministro do Canadá retirou, eliminou essa taxa. Nós não podemos negociar o que está acontecendo com base na legislação, com base nos costumes, com base no sistema de comércio exterior que existia antes do Trump. O mundo mudou. O Trump é imprevisível, é uma pessoa que decide pessoalmente tudo lá nos Estados Unidos, que, por acaso, é o país mais importante do mundo. Ele colocou a tarifa, não foi contra o Brasil, foi contra o mundo inteiro. Mas, conhecendo como funciona isso, eu acho que não vai ser mantida. Inclusive, se o governo não atuar, ela não vai ser mantida, até por sugestão da própria oposição, que conseguiu essa vitória política. Mas o que eles fizeram, eles podem pedir para o Trump desfazer. E quem ficaria com a vitória política? O governo ou a oposição? Esse que é o problema. O governo tem que atuar rapidamente, não entrar na parte política e se concentrar na negociação comercial.

Como embaixadores e diplomatas lidam com uma crise como essa?

Seguir a orientação do governo. Agora, os embaixadores têm de ter canais de comunicação com todo mundo. Você está lá no exterior, é para falar com as pessoas. Quando eu estive lá em Washington, nós fizemos isso no período de transição. Nós tínhamos contato com os candidatos, depois que eles foram eleitos, com todo o governo. Isso é o que deveríamos ter feito também agora com esse novo governo. As diferenças ideológicas são tão grandes quanto a imprevisibilidade do Trump, que não existia quando o (George W.) Bush estava lá. Ele é conservador, tudo, mas eu acho que não podemos deixar que a ideologia, que o partidarismo prevaleça sobre os interesses do país. O interesse nacional hoje é diminuir essa crise, resolvendo o problema das tarifas, antes de qualquer outra coisa. Não é questão de você se submeter aos Estados Unidos, não é isso, é você defender o interesse brasileiro. O interesse brasileiro hoje é qual? Diminuir a crise e diminuir essas tarifas, para favorecer os empresários aqui, as indústrias, o agro, que estão afetados por esses 50%.

