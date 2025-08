Não dá para colocar no mesmo balaio os "tarifaços" de Trump e de Maduro

Lula recebeu Maduro em 2023. EVARISTO SA / AFP

Ainda não se sabe se a imposição de tarifas pela ditadura de Nicolás Maduro a produtos brasileiros, na faixa de até 77%, representa uma retaliação pontual do governo venezuelano ao fato de o Brasil não ter reconhecido a vitória do soberano do Palácio de Miraflores ou se foi apenas uma barbeiragem aduaneira. O Itamaraty pediu explicações à embaixada brasileira em Caracas e, até a tarde desta segunda-feira (28), ninguém sabia ao certo se a medida era, de fato, válida.

Mas, antes de mais nada, não dá para colocar no mesmo balaio a ameaça de tarifaço de Donald Trump e a suposta ação venezuelana.

Em 2024, o comércio entre o Brasil e a Venezuela atingiu US$ 1,6 bilhão, sendo US$ 1,2 bilhão em exportações brasileiras, o que representa apenas 0,4% do total exportado pelo país. Entre os principais produtos comercializados estão açúcares e melaços, produtos comestíveis, e milho.

No mesmo ano, as exportações brasileiras para os Estados Unidos totalizaram US$ 40,3 bilhões. O país de Trump é o segundo principal destino dos produtos brasileiros — atrás apenas da China.