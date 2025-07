Na reunião do Banco dos Brics, Dilma defende financiamento climático, moeda local e cutuca tarifas de Trump

A 10ª reunião anual do New Development Bank (NDB) ocorreu nesta sexta-feira (4) no Rio de Janeiro.

A ex-presidente Dilma Rousseff, que atualmente chefia o Banco dos Brics, defendeu, durante a 10ª reunião anual do New Development Bank (NDB) nesta sexta-feira (4), o financiamento climático para os países mais afetados pelas mudanças do clima, reforçou a pauta do fortalecimento das moedas locais e criticou o uso de tarifas como instrumento de "subordinação política".