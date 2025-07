Mulher indígena denuncia estupro coletivo em delegacia na Amazônia: este é o país da COP30

A ironia é que o Brasil da COP30 é o país que desrespeita os direitos básicos de quem vive na floresta. Na terça-feira (22), foi tornado público o brutal relato de uma mulher indígena da etnia Kokama , de 29 anos, mantida durante nove meses e 17 dias em uma cela mista na delegacia de Santo Antônio do Içá (AM). Ela denuncia ter sido estuprada repetidamente por quatro policiais militares e um guarda municipal — inclusive com o seu filho recém-nascido ao seu lado.

De Dubai a Baku, nos acarpetados fóruns internacionais, o Brasil reivindica posição de liderança na luta contra as mudanças climáticas, mas falha vergonhosamente em proteger as minorias em seu território. No momento em que o país se prepara para exibir ao mundo os povos da floresta, instituições de Estado assistem caladas a violações. Que tipo de credibilidade internacional pode ter uma nação que permite estupros coletivos contra indígenas pela polícia? Ou que defende o planeta, mas falha no plano doméstico?