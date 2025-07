Mesmo sem cargo oficial, Janja fica em lugar de destaque durante eventos do Brics

Mesmo sem ocupar cargo oficial no governo federal, a primeira-dama Janja da Silva esteve presente em lugares de destaque na 17ª Cúpula do Brics . O encontro reúne autoridades governamentais dos países membros e parceiros do bloco em um importante fórum realizado no Rio de Janeiro.

As imagens chamaram atenção. No domingo (6), por exemplo, Janja apareceu sentada atrás do presidente Lula durante a sessão plenária Fortalecimento do Multilateralismo, Assuntos Econômico-Financeiros e Inteligência Artificial. Ao seu lado, estavam o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o assessor especial da Presidência, Celso Amorim. Atrás da primeira-dama, posicionavam-se os ministros da Fazenda, Fernando Haddad; da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck; do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva; de Minas e Energia, Alexandre Silveira; da Agricultura, Carlos Fávaro; e da Ciência, Tecnologia e Inovações, Luciana Santos.