Mapa dos contenciosos: saiba quais as principais disputas territoriais na América do Sul

Nos últimos dias, um naco de terra no Rio Grande do Sul, Vila Albornoz, em Santana do Livramento, voltou a ser notícia devido a uma disputa territorial. O Uruguai reivindica a área como parte do Rincón de Artigas. A coluna já mostrou que há outro ponto de rusga entre os dois países — o Uruguai também reivindica soberania sobre a Ilha Brasileira, localizada no município de Barra do Quaraí.