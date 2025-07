Lula e Milei deveriam colocar os interesses do Mercosul acima das rusgas

São conhecidas as rusgas entre os presidentes Lula e Javier Milei . Na época da eleição argentina, em 2023, o ultraliberal acusou o brasileiro de interferir na disputa em favor do adversário kirchnerista Sergio Massa. Eleito, Milei chamou Lula de "corrupto" , "comunista" e "dinossauro idiota". O brasileiro exigiu desculpas, e não foi na posse.

De lá para cá, os encontros foram protocolares — o principal deles no G20, no Rio de Janeiro. Inicia nesta quarta-feira (2) em Buenos Aires o encontro do Mercosul e na quinta-feira (3), quando devem se encontrar, os dois não terão muita alternativa para desviar o olhar. Terão de se aturar por alguns instantes, principalmente porque haverá uma troca de bastão. O Brasil assume da mão dos argentinos a presidência pro tempore do Mercosul.