Imposição de tarifas está no campo do compadrio entre Trump e Bolsonaro, que colocam interesses pessoais acima dos de Estado

Passadas quase 24 horas do canetaço de Donald Trump, está claro que a decisão do ex-presidente americano de impor tarifas ao Brasil não se sustenta nem por razões econômicas — já que os Estados Unidos são superavitários na relação comercial —, nem por motivos geopolíticos, dado que os dois países não possuem contenciosos estratégicos ou divergências territoriais. A imposição de tarifas, portanto, parece ter raízes menos institucionais e mais pessoais, refletindo vaidades políticas e compadrios familiares entre Trump e Jair Bolsonaro. Ambos, dentro ou fora do governo, demonstraram reiteradamente uma tendência a priorizar seus interesses privados em detrimento das relações de Estado.

Há uma intricada teia ideológica que conecta Trump e Bolsonaro, passando por figuras como Steve Bannon, o falecido Olavo de Carvalho e Eduardo Bolsonaro — com o reforço do movimento conhecido como alt-right, que reúne lideranças da extrema direita em escala global.

Embora Bannon, ex-estrategista da campanha de Trump, seja o nome mais conhecido entre nós, ele não atua sozinho. Há outros personagens de destaque entre os radicais americanos, como Matthew Tyrmand — escritor e integrante do Projeto Veritas, organização conservadora conhecida por usar câmeras escondidas para intimidar jornalistas —; Jason Miller, ex-porta-voz de Trump e fundador da rede social Gettr, amplamente usada por simpatizantes da alt-right; e Darren Beattie, ex-redator de discursos da Casa Branca durante o governo Trump.

Esses quatro nomes compartilham pelo menos duas características fundamentais: todos viam a eleição brasileira como crucial para a consolidação de uma nova direita mundial e, ao mesmo tempo, difundiam ataques ao Supremo Tribunal Federal e à legitimidade das urnas eletrônicas — sempre sem provas. Além disso, mantêm relações próximas com Eduardo Bolsonaro.

Steve Bannon atua como uma espécie de elo central dessa engrenagem internacional e mantém encontros frequentes com Eduardo, além de já ter se reunido com o então presidente Bolsonaro em 2019, ocasião em que Olavo de Carvalho também participou da conversa. Tyrmand e Jason Miller estiveram no Brasil durante a Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC) em 2021, onde se encontraram com Bolsonaro pai. Ambos foram retidos no aeroporto de Brasília por ordem do ministro Alexandre de Moraes, no âmbito do inquérito das milícias digitais. Já Beattie, que classificou Lula como "a versão mais destrutiva e corrosiva do comunismo", foi um dos convidados a repercutir os atos golpistas de 8 de Janeiro nas plataformas de Bannon. Ele também participou da exibição do documentário sobre Olavo de Carvalho ("O Jardim das Aflições"), realizada no Trump International Hotel, em Washington, durante a visita oficial de Bolsonaro aos Estados Unidos, em março de 2019.

Após a derrota de Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2022, Eduardo sugeriu que o pai fizesse uma reunião virtual com Bannon, em busca de conselhos sobre o que fazer diante da nova conjuntura.

O movimento conhecido como alt-right — sigla para alternative right, ou direita alternativa — congrega grupos com ideologias de direita e extrema-direita. Seus membros utilizam sites como AltRight.com, Alternative Right, Breitbart e InfoWars para disseminar suas mensagens, frequentemente marcadas por posturas reacionárias e, por vezes, fascistas. O movimento apoiou Donald Trump desde sua primeira campanha presidencial, em 2016, e tornou-se uma força articulada internacionalmente.

Bannon chegou a nomear Eduardo Bolsonaro como representante sul-americano da "The Movement", sua articulação global. O próprio Eduardo já se autointitulou “embaixador informal” do Brasil junto ao trumpismo.

Olavo de Carvalho, por sua vez, é considerado o “guru ideológico” do bolsonarismo e influenciou diretamente nomes do alto escalão do governo, como o ex-chanceler Ernesto Araújo. Sua doutrina antiglobalista e pró-EUA (no sentido trumpista) sustentou uma política externa que apostava em uma suposta aliança espiritual e estratégica com os Estados Unidos de Trump, contra o “marxismo cultural” e a China.