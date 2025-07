Governo federal contrata navios de cruzeiro para ampliar hospedagem durante a COP30 em Belém

A medida foi viabilizada por uma parceria entre a Secretaria Extraordinária para a COP30 e a Embratur . De acordo com o governo, as acomodações serão disponibilizadas em etapas, abrangendo diferentes modalidades: rede hoteleira, aluguel por temporada, navios e outras soluções de hospedagem.

A ONU mediará a distribuição das vagas entre os países-partes da Convenção. Na primeira etapa, as cabines serão oferecidas, por meio de uma plataforma digital, aos 98 países menos desenvolvidos e nações insulares, com diárias de até US$ 220. Na segunda fase, os demais países poderão reservar acomodações por até US$ 600.