Governo do Estado busca atrair turistas de países sul-americanos para inverno gaúcho

Além da Serra (na foto, Canela), governo quer mostrar outras belezas do Estado. Divulgação / Prefeitura de Canela

Depois de focar no mercado nacional, o governo do Estado inicia, agora, a busca por turistas de países do Mercosul e da Colômbia para o inverno gaúcho. A ideia é mostrar o Estado como um local acolhedor, seguro e resiliente.

Com investimento de R$ 40 milhões, a Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul (Setur) a campanha terá como parte da ação o envio de uma comitiva para o Meeting Brasil Mercosul, que ocorre entre os dias 4 e 13 de agosto em cinco países: Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina e Colômbia.

O governo tem se preocupado em mostrar o Rio Grande do Sul como um Estado que está conseguindo se reerguer depois da tragédia da enchente, em maio de 2024. Mais do que a serra gaúcha, local já conhecido nacional e internacionalmente, a Setur pretende valorizar atrativos também de outras regiões, durante o inverno — como os Vales, a Capital, o Litoral e a Fronteira.