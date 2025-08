Governo do Estado adia evento da Unesco sobre água e mudanças climáticas, que ocorreria no RS em setembro

O governo do Estado decidiu adiar a realização do seminário internacional Águas em Transformação: Diálogos Globais para Resiliência e Cooperação, iniciativa do Programa Hidrológico Intergovernamental da Unesco , que ocorreria em setembro, em Porto Alegre.

A realização do seminário no Rio Grande do Sul havia sido uma das conquistas da viagem do governador Eduardo Leite a Paris, a convite da Unesco, no início de julho.