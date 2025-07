"Foto de família" do Brics ficou incompleta; saiba quem faltou

É tradição em eventos internacionais de grande magnitude a realização de uma foto que reúne os principais líderes presentes. No meio geopolítico, esse registro é conhecido como "foto de família". Neste domingo (6), na 17ª Cúpula do Brics não foi diferente: os representantes posaram diante do cenário do Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, mas a imagem ficou incompleta — o líder da Arábia Saudita não compareceu.