Financial Times chama Trump de "imperador do Brasil" e diz que ações americanas beneficiam mais Lula do que Bolsonaro

Artigo foi publicado pelo Financial Times nesta terça-feira (22). John Thys,Ricardo Stuckert / AFP,Presidência da República/Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O jornal britânico Financial Times (FT) publicou nesta terça-feira (22) um artigo assinado pelo colunista e editor Edward Luce no qual faz duras críticas às ações do presidente americano de impor tarifas de 50% contra o Brasil. O artigo é intitulado Trump, Imperador do Brasil.

O artigo relembra que Donald Trump prometeu a aplicação das tarifas a menos que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro — o qual o autor chamou de "ditador" — fosse cancelado. Também se referiu ao Brasil como a segunda maior democracia do Ocidente.

"Citando o processo contra Jair Bolsonaro, o último presidente do Brasil, Trump prometeu, no início deste mês, tarifas de 50% sobre a segunda maior democracia do hemisfério ocidental, a menos que cancelasse o julgamento do ditador", diz o artigo.

Sobre as ações do secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, de proibir o visto americano do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, Luce disse que os EUA punem o sistema jurídico de uma democracia por aplicar a lei.

"Bolsonaro, vale lembrar, aguarda julgamento por seu suposto apoio a uma tentativa violenta de derrubar a eleição presidencial brasileira de 2022, vencida por Lula. O golpe fracassado de Bolsonaro ocorreu um ano e dois dias após a suposta reversão democrática semelhante de Trump após a sua derrota para Joe Biden."

Leia o artigo aqui.