Evento do TRE-RS debaterá o enfrentamento da violência doméstica e familiar

Evento também será transmitido nas redes do TRE-RS. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS), por meio da Escola Judiciária Eleitoral Ministro Paulo Brossard de Souza Pinto (Ejers), realizará na próxima sexta-feira (25) o evento Enfrentamento da Violência Doméstica e Familiar contra Magistradas e Servidoras.

No encontro, serão debatidas medidas de segurança voltadas ao combate à violência doméstica e familiar no âmbito do TRE-RS.

Entre os participantes, estarão a diretora da EJERS e ex-presidente do Tribunal de Justiça do RS (TJ-RS), desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira; a psicóloga forense e criminal Karen Netto; a ouvidora da Mulher do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), desembargadora federal Ana Cristina Ferro Blasi; a ouvidora de Gênero, Raça e Diversidade do TRE-RS, desembargadora eleitoral Caroline Agostini Veiga; e a vice-presidente e corregedora do TRE-RS, desembargadora Maria de Lourdes Galvão Braccini de Gonzalez.