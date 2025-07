EUA cometem erro diplomático que revive fantasmas do intervencionismo

De líderes como Donald Trump , Jair Bolsonaro e Lula espera-se verborragia: frases de efeito lançadas ao vento, com o objetivo explícito de inflamar suas bases , muitas vezes marcadas pela irresponsabilidade retórica e pela interferência indevida em assuntos internos de outros países. Forjados no populismo — seja ele velho ou travestido de novo —, eles demonstram pouco ou nenhum respeito ao princípio da autodeterminação dos povos. Ignoram o decoro exigido pelo cargo que ocupam (ou ocuparam) e parecem alheios às complexidades e idiossincrasias das relações internacionais .

A declaração oficial da embaixada dos EUA em Brasília foi preocupante: "Jair Bolsonaro e sua família têm sido fortes parceiros dos Estados Unidos. A perseguição política contra ele, sua família e seus apoiadores é vergonhosa e desrespeita as tradições democráticas do Brasil. Reforçamos a declaração do presidente Trump. Estamos acompanhando de perto a situação."

O texto ecoa o discurso de Trump . E por que isso é grave? Porque institucionaliza, sob a chancela do Departamento de Estado, uma visão que não apenas deslegitima um poder da República brasileira — o Judiciário —, como remete aos tempos em que a América Latina era tratada como quintal de Washington. Este é um erro diplomático que revive fantasmas do intervencionismo e da superioridade moral autoproclamada .

Mais do que nunca, é hora de recolocar a diplomacia no centro. De respirar fundo, de proteger as instituições republicanas de pressões externas e arroubos personalistas. E, sobretudo, de lembrar que relações entre Estados se constroem com respeito, sobriedade e compromisso com a legalidade — e não com declarações impulsivas, postagens em redes sociais ou lealdades pessoais mal disfarçadas de política externa.