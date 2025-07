"Estamos lidando com um sujeito megalomaníaco", diz ex-ministro Maílson da Nóbrega sobre tarifaço de Trump

Maílson da Nóbrega, ex-ministro e economista Bruno Spada / Câmara dos Deputados

Economista e ministro da Fazenda no governo de José Sarney, Maílson da Nóbrega liderou importantes esforços para combater a hiperinflação no Brasil no final dos anos 1980.

Em entrevista à coluna, nesta quinta-feira (24), ele falou sobre o "tarifaço" que o presidente americano, Donald Trump, pretende impor ao país a partir de agosto.

Que avaliação o senhor faz sobre a crise?

Essas tarifas são uma completa estupidez, porque quebram regras que foram estabelecidas graças à liderança dos próprios Estados Unidos no pós-guerra, em que o mundo passou a ser governado em suas relações financeiras e comerciais com base em regras e não em poder bélico e econômico, como no passado. Com Trump, está prevalecendo a lei da selva. Em resposta a uma pergunta sobre o motivo de aplicar 50% de tarifas ao Brasil, ele disse: "Porque eu posso". E é verdade, ele pode. Mas o que tinha funcionado até agora era a regra como balizador das negociações. Por exemplo, se você tiver uma disputa comercial na Organização Mundial do Comércio (OMC) entre os Estados Unidos, o maior país em economia do mundo, e a Bolívia, um país pobre, o que vai valer não é o poder econômico americano, mas as regras. E isso foi fundamental para criar prosperidade no pós-guerra, sobretudo entre os períodos 1950 e 1980, denominados os 30 anos gloriosos. Então, é uma estupidez completa. Há outra estupidez, que é a ideia da tarifa recíproca. As tarifas são diferenciadas por países em função da sua competitividade. Por exemplo: os Estados Unidos são um país muito competitivo, avançado, com instituições fortes e com um mercado funciona bem. Não precisam proteger sua indústria da competição externa, têm uma tarifa média de 2,5%. O Brasil ainda não é um país desenvolvido, e precisa, de certa forma, proteger sua indústria. Então, a tarifa média aqui varia de 12% a 15%. O que Trump está dizendo é que, "se vocês do Brasil não agirem para reduzir as tarifas, eu vou aumentar a minha, que é de 2,5%, para mais 10%". É a tarifa recíproca dele. O que não está escrito em canto algum na teoria econômica. Ao contrário do que pensa Trump, ela diz que os países devem ter equilíbrio nas suas relações de comércio, particularmente de bens. Porque há países, como os Estados Unidos, que são superavitários na área de serviços, e eles podem ser deficitários na área comercial. Isso não gera nenhum desequilíbrio no balanço de pagamentos americano. A terceira estupidez é usar a tarifa como arma de negociação comercial. Pior do que isso, como arma política, com a ideia de interferir em decisões internas dos países. Há dois casos recentes, o mais grave é o do Brasil, em que ele condicionou a redução da tarifa de 50% a Lula mandar o STF arquivar o processo contra Bolsonaro. Ele não disse com essas palavras, mas é isso, ignorando que o Brasil é uma democracia, que as instituições operam harmonicamente e independentes. Ele também fez isso com o México: aumentou a tarifa , porque o país não conseguiu combater os cartéis de drogas. Veja só, que maluquice. E agora está criando uma outra maluquice, que é a tarifa secundária. A ideia é, se eles impuseram uma tarifa de 500% para a Rússia, qualquer país que negociar com a Rússia vai ter uma tarifa secundária que ele não disse quanto. É o pior de tudo. Frente a tudo isso, é difícil imaginar como seria essa negociação, porque o objetivo ou a razão da tarifa de 50%, vale repetir, não é comercial, é política. Ele quer interferir nas instituições do Brasil. Como vai negociar? A menos que ele esqueça, e ele pode esquecer, de uma negociação parecida com o que fez com o Japão agora, de tarifa de 15%. Mesmo assim, tarifa de 15% pode ser mortal para certo setor da economia brasileira. E, finalmente, o Brasil perde muito com isso. As exportações vão ficar inviáveis. Isso equivale a um embargo. Mas os americanos também vão sofrer. Porque, como sabemos, o café da manhã americano tem sempre suco de laranja, ovo e café. Essas três coisas eles importam do Brasil. E o café que eles importam do Brasil é que dá o blend, vamos dizer, o sabor do café americano. Se deixar de importar o café, o café vai mudar de sabor. Nos Estados Unidos, pode até os americanos se acostumarem, mas leva tempo. E, além disso, vai ficar mais caro, porque, com tarifas, os preços se tornam mais altos. E quem paga isso, ao contrário do que peça o Trump, não é o país exportador, é o país importador, é o consumidor americano.

Alguns analistas dizem que tudo não passa de bravata de Trump, que é o jeito dele de fazer política. O senhor lembra de algum outro presidente que tenha feito algo parecido?

Não. O que está sendo feito nos Estados Unidos é inédito. Os pais fundadores da nação americana devem estar se remexendo no túmulo: ver um presidente destruindo um conjunto de regras, normas, condições, que eles próprios construíram e que gera prosperidade. É sem paralelo nos Estados Unidos. Até pode ter outro país, eu nunca ouvi falar de algo parecido, em que a tarifa aduaneira se transforma em arma contra um país. The Economist, em fevereiro, mostrou que o projeto de poder global do Trump, e isso inclui as tarifas, tem métodos de ação semelhantes aos da máfia. Ou seja, o método da intimidação, do ataque, da chantagem. É difícil negociar com um país que adota esse tipo de estratégia. E, além disso, todas as informações dizem que o Trump não ouve ninguém. É da cabeça dele. Ele chama lá um assessor, edita uma carta e esse documento é publicado. Tanto assim que a carta para o Brasil saiu com erro. Alguém observou que os dois últimos parágrafos são os mesmos para todos os países. É um recorta-e-cola. E lá diz que em todos os países há déficit com os Estados Unidos. Ora, acontece que isso não se aplica ao Brasil. Faltou alguém para revisar a carta do Trump. Tem isso. É uma coisa caótica, desorganizada, presencial a todo mundo. É um desafio grande para o Brasil negociar. Tem uma estratégia que o Brasil está adotando, que eu acho correta, de sensibilizar os nossos parceiros comerciais. Ou seja, chamou-se um conjunto de empresários, de empresas que exportam, eles deram dicas, sabem quem são os seus parceiros, e há conversas entre esses parceiros, no sentido de também atuarem até forçar Trump a recuar. Por exemplo, duas empresas mais importantes de comércio de suco de laranja nos Estados Unidos entraram na Justiça contra a tarifa do Trump, argumentando corretamente que essa é ilegal. A lei não autoriza a adotar esse tipo de tarifas que Trump vem adotando.

Como o senhor avalia até agora as ações do governo brasileiro?

Tem um lado certo e um incorreto. O certo são os trabalhos conduzidos pelo vice-presidente (Geraldo) Alckmin. O trabalho do Itamaraty, a articulação com os empresários, a provocação para um encontro com os Estados Unidos, tudo isso está caminhando de maneira muito competente. E tem um lado incorreto, que é a atitude de Lula. O presidente recebeu um presente do Trump, que é situar os Estados Unidos como inimigo externo do Brasil. E, como sabemos, em todo o mundo, quando há um inimigo externo, o país se une contra esse inimigo externo. Isso resulta em apoio ao governo da ocasião. Lula arranjou esse inimigo externo, que é Trump. Tanto assim que a popularidade dele melhorou. Mas, ao mesmo tempo, Lula está adotando uma postura que é tudo pela reeleição. Então, ele quer aproveitar ao máximo esse presente para falar mal do Trump. Ele chamou Trump de irresponsável em discurso na reunião do Brics. Deu uma entrevista para a CNN e disse que, se Trump estivesse no Brasil e tivesse feito o que ele fez em 6 de janeiro de 2020, estaria preso. E com zombarias: "Vou mandar jabuticaba para o Trump". E a ideia de defender a soberania nacional. Ninguém tem dúvida que tem que defender a soberania nacional, mas não precisa fazer isso atacando o outro lado, mesmo porque o Brasil não tem as armas que Trump tem. E como estamos lidando com um sujeito megalomaníaco, que reage a críticas contra ele, como vimos agora, numa ação de US$ 20 bilhões que ele está movendo contra The Wall Street Journal, porque divulgou algo que é contrário ao que quer Trump. Ou seja, pode afetar a sua popularidade. Então, é um presidente que reage assim, como se diz em português, na lata, sem pensar. Trump não avalia as consequências das medidas que toma. Por exemplo, quando colocou 145% de tarifa contra a China, isso inviabilizaria a Apple. Cerca de 90% do iPhone vem basicamente da China. E o iPhone custa hoje menos da metade do que custaria se fosse produzido nos Estados Unidos. Então, a Apple teria de se reestruturar totalmente para produzir nos Estados Unidos pelo dobro do preço e isso poderia desestruturar a empresa. Acho que houve um telefonema do presidente da Apple para Trump. Eu até imagino como foi esse telefonema: "Presidente, se o senhor não alterar essa alíquota, se o senhor não isentar o iPhone e o laptop da Apple, a Apple vai quebrar, e eu vou para a opinião pública dizer que foi o senhor". Aí ele titubeou e voltou atrás e eliminou essa tarifa para laptops e celulares. A impressão é de que ele recua no último momento, e não sabemos se ele vai recuar agora no caso brasileiro.

Como o senhor avalia a ideia da lei da reciprocidade?

Acho que seria uma catástrofe. Em primeiro lugar, porque o Trump disse na carta que, se o Brasil retaliar, ele acrescenta aos 50% aquela tarifa que o Brasil retaliou. E tem vários exemplos de que já faz isso. Por exemplo, no caso do Colômbia. O presidente proibiu o pouso de aviões americanos que traziam os deportados colombianos. O que Trump fez? Dobrou a tarifa de importação de produtos da Colômbia. E o presidente, o (Gustavo) Petro, teve de renunciar a sua ordem. E autorizou o pouso dos aviões. É assim que ele age. Acho que não é producente, não é produtivo adotar uma postura de bravata, uma postura de ataque. Pode até deixar o PT fazer isso, mas não o governo. O presidente deve adotar uma atitude de serenidade, de calma, resistir à tentação quando aparece o microfone na frente dele. Para usar isso em benefício de sua popularidade. E deixar que os profissionais do governo, e tem muitos bons profissionais do governo para isso, conduzam as negociações silenciosamente. Você não vê, por exemplo, nenhum país atacando o Trump. A China é o maior exemplo. Ficou calada o tempo todo. Ela só age nas reuniões com os Estados Unidos e elas são feitas de forma secreta e, depois, se divulga o resultado.

A OMC poderia agir de alguma maneira?

Não, nenhuma possibilidade. Porque reclamações, ações de um país prejudicado em comércio são feitas segundo as regras da OMC por meio da área de solução de controvérsias. E essa área é uma espécie de um tribunal composto por representantes de vários países. E os Estados Unidos têm uma boa quantidade de juízes nesse órgão. Portanto, não há como formar maioria para decidir algo nessa área. Portanto, nesse campo, a OMC é um tigre sem dentes. Não tem o que fazer. É um palco para você fazer um discurso, como foi feito esta semana pelo representante do Brasil. Você protesta, faz alusões, sem dizer o nome, às maluquices de Trump, mas isso não tem nenhum efeito prático. É só para registro e ter apoio.

Se o senhor estivesse hoje no ministério, o que faria?

Não agiria de modo diferente ao que vem sendo feito pelo ministro (da Fazenda) Fernando Haddad. Em primeiro lugar, participar das reuniões, levar sugestões, como negociar pontos em que podemos ceder, verificar quais podemos apertar os Estados Unidos, e formular uma estratégia de apoio às empresas que vão sofrer com essa tarifa maluca. Não é simples, porque o governo não tem dinheiro para isso, é preciso provavelmente criar um crédito extraordinário no orçamento, fora das regras do arcabouço fiscal, ou colocar o BNDES a serviço de financiamento para essas empresas. Essas duas estratégias: participar, gerar sugestões, ideias, e, por lá, construir um programa para socorrer as empresas que vão ser afetadas com a tarifa de 50% se ela vier a ser implementada. O ministro está correto.

Estratégias como essas foram adotadas durante a pandemia?