Em dois meses de funcionamento, Operação Inverno atende em média 400 pessoas por dia em Porto Alegre

Abrigo Comendador Azevedo, 264, no 4º Distrito. Alex Rocha / PMPA

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Em dois meses de funcionamento, a Operação Inverno da prefeitura de Porto Alegre tem atendido em média 400 pessoas por dia. A iniciativa reúne diversas frentes de atendimento à população em situação de rua, com ampliação de vagas, serviços de mobilidade, benefícios sociais e ações integradas de abordagem humanizada.

A Operação, iniciada em 29 de maio, registra uma média de 403 pessoas acolhidas por noite. O pico de atendimentos ocorreu em 28 de julho, com 465 acolhimentos. As noites de 25 e 27 de julho também apresentaram alta demanda, com 458 e 461 pessoas atendidas, respectivamente.

Segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social, o aumento na procura por abrigos deve-se a vários fatores: a queda nas temperaturas, maior utilização do Transporte Solidário, intensificação das rondas noturnas pelas equipes de abordagem social e crescimento na procura espontânea.

Serviços oferecidos

Atualmente, a rede de atendimento oferece vagas em dois abrigos emergenciais: um no Demhab (Rua Conde D'Eu, 66, no bairro Santana) e outro na Comendador Azevedo, 264, no bairro Floresta, onde funciona temporariamente o Albergue Acolher 1. Além disso, estão disponíveis dois albergues permanentes: o Acolher 2, no Santa Maria Goretti, e o Dias da Cruz, na Azenha.

O Transporte Solidário, que leva pessoas em situação de rua para abrigos e unidades de atendimento, já realizou mais de 100 viagens em cinco semanas, com cerca de 4 mil passageiros.

A Prefeitura também tem avançado nas ações de reintegração familiar e habitacional. Por meio do Auxílio-Viagem, aproximadamente 100 pessoas já retornaram às suas cidades de origem neste ano. Já o Auxílio-Moradia foi ampliado significativamente, passando de 86 para 530 beneficiários em 2025, com repasses mensais de R$ 700 por até 24 meses, permitindo que famílias deixem as ruas e acessem moradias temporárias.